O Pražský hrad se ve druhém kole utkají Petr Pavel a Andrej Babiš. První těsně vyhrál. Stručně lze říci, že Pavel má střední a velká města, zatímco Babiš menší sídla a také Ústecký a Moravskoslezský kraj. Praha volila většinově Pavla, získal zde 51 procent. Je tudíž jasné, o jaké voliče se bude příštích čtrnáct dní bojovat. Petr Pavel bude vytrvale opakovat, že prezident má být klidný, uvážlivý, moudrý a rozhodně mu nepřísluší bojovat s vládou, ale v součinnosti s ní pracovat na co nejlepších řešeních pro zemi a její obyvatele.

Andrej Babiš bude tvrdit pravý opak. Bude vykreslovat Fialovu vládu jako zlo, jež lidem zdražuje energie, potraviny a neumí zajistit léky a dostupnou zdravotní péči. Jeho kolegové v Poslanecké sněmovně pak budou zdůrazňovat, že Pavel je politikou nepolíbený voják, který si nebude vědět rady s běžným provozem. Pomůže mu určitě i Miloš Zeman a pravděpodobně Tomio Okamura. A jak už zaznělo z jeho úst, voliči by měli zvážit, zda mají mít strany pětikoalice Poslaneckou sněmovnu, Senát, premiéra a eventuálně i prezidenta.

Volíme prezidenta. I atmosféru v zemi

Naopak Pavel se bude moc opřít o voliče Danuše Nerudové, Pavla Fischera a Marka Hilšera. A podporu mu vyjádří i vládní strany. O lidi, kteří odmítají populismus a konfrontační styl.

Andrej Babiš jako soutěživý typ pochopitelně chce vyhrát, ale svého cíle už dosáhl. Dostal 1,9 milionu hlasů a to je karta, s níž bude hrát i v případě prohry. Až do sněmovních voleb.

Skvělá zpráva je, že volební účast byla vysoká a dá se očekávat, že ještě vyšší může být ve druhém kole. A také to, že kampaň zatím byla bez faulů, podrazů a vyložené špíny. Kéž by to tak zůstalo, i když o tom se bohužel dá s úspěchem pochybovat.