Kateřina Perknerová | Foto: Deník

Nemá smysl porcovat kůži medvěda, dokud běhá po lese, ale jsou-li pušky nabity, je nutné o lovu mluvit. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) necílí na šelmu, nýbrž na bobtnající státní dluh. Letošní schodek hodlá stlačit pod třísetmiliardovou hranici. Proto vymýšlí, jak pokladnu naplnit. Potřebuje aspoň sedmdesát miliard. Získat je chce tím, že na výdajové straně škrtne dvě třetiny a příjmovou zvýší o třetinu. V pondělí přinesla ČT informaci, že důležitých dvacet miliard má přinést reforma daně z přidané hodnoty (DPH), z níž nikdo neuteče. Tři sazby se mají změnit na dvě, tedy sníženou čtrnáctiprocentní, do níž by se přesunula řada položek z dosud desetiprocentní, a na základní jedenadvacetiprocentní. A tady se to zadrhává.

„Na základě mých životních zkušeností a preferencí bych nechtěl, abychom udělali něco, co by ohrozilo nejenom nezávislou žurnalistiku, ale třeba i vzdělanost tím, že bychom ztížili vydávání knih. Touto cestou určitě jít nechceme,“ řekl Petr Fiala v premiérské debatě Deníku 17. února. Zřejmě už to neplatí. Noviny, časopisy a knihy, stejně jako vstupenky na kulturní akce mají spadnout do vyšší sazby DPH. To může být pro tištěná média fatální, stejně jako pro regionální divadla a hudební tělesa. To si nechá ministr kultury Martin Baxa (ODS) líbit?

Jeden hot, druhý čehý. To nefunguje

A pokud se při dvouciferné inflaci zdraží vodné a teplo, okamžitě to vyvolá dramatický tlak na vyplácení příspěvku na bydlení. Stát neušetří nic a demonstrantů nebude plný jen Václavák, ale celá Letná. Skokové zvýšení cen ubytovacích a stravovacích služeb může přinést kolaps hoteliérství, už tak zdecimovaného covidem. Co na to ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti), pod nějž spadá i cestovní ruch? A smíří se šéf resortu zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) se zdražením léků?

Předseda vlády Petr Fiala (ODS) dal vědět, že pracovní verze nejsou relevantní a o finálním návrhu snížení schodku bude informovat osobně zhruba za měsíc. „Naše koalice chce potenciální úspory hledat primárně na straně státu, a až poté v kapsách občanů,“ ujistil.

Recept na sanaci veřejných financí je přitom jednoduchý. Vrátit daně z příjmu fyzických osob na úroveň roku 2020, zvýšit firemní daň (nebo zavést sektorovou), nekompromisně omezit počet daňových výjimek a dočasně přerušit výplatu výchovného. To první je ovšem nepřijatelné pro ODS, druhé pro lidovce. Neboli by to znamenalo konec pětikoaliční vlády, která není pravicová ani levicová. Momentálně evidentně neví, čí vlastně je.