Část pětikoaliční sestavy si přeje zavedení eura a urychlený vstup České republiky do systému ERM II (zafixování hodnoty kurzu koruny vůči euru). Kupříkladu TOP 09 o tom mluví dlouhodobě, ale je si vědoma, že v tomto volebním období se to nestane, neboť nejsilnější vládní strana, tedy ODS, je proti. Střízlivě se na to dívají lidovci i Piráti. I pro ně existují důležitější priority, než je debata o euru.

Pro Starosty a nezávislé, kteří jsou hnutím pro menší města a obce, to nikdy nebyla vlajková loď. V programu dvojbloku PirSTAN pro volby 2021 se uvádí: „Zahájíme osvětu a veřejnou diskusi s cílem informovaného rozhodnutí po roce 2025.“ Před třemi lety tedy Vít Rakušan věděl, že nejde o záležitost, na níž by se lámal vnitrokoaliční chléb.

Pokud se ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák ze STAN vydal na sólo eurovýlet, když jmenoval svého zmocněnce pro tuto oblast, šlo o čistě politický krok. Rozhořčil jím vládní partnery natolik, že se kvůli tomu poprvé od voleb konalo dohodovací jednání za účasti špiček pěti stran.

Pohádky o upracovaném ministrovi, který toho má tolik, že musel pro tento úsek zmocnit kvalifikovaného experta, nechme stranou. Hnutí STAN se nutně potřebuje zviditelnit. S Piráty, které vyřadilo ze hry nečistou kroužkovací kampaní, už počítat nemůže, takže na podzim 2025 do toho půjde za své.

Zbytečný summit skončil úspěchem. Za pár minut

Příprava už začala. Předseda Rakušan jezdí po republice a bez cenzury vypráví o tom, jak to (těm druhým) ve vládě nejde. A jen tak mimochodem třeba řekne, že policisté dostanou letos přidáno, což však s nikým nekonzultoval. Přes ministra Dvořáka pak rozvíří kampaň kolem eura. Proč to dělá, když společnou měnu odmítá většina obyvatel, tudíž body mu to nepřinese? Protože o ně vůbec nejde.

Téma eura zvedl v novoročním projevu Petr Pavel. A kdo bude po volbách rozhodovat o premiérovi, potažmo o vládě? Prezident. Vít Rakušan se nechce zalíbit voličům, ale jemu.