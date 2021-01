Opožděné očkovací strategii, nepřívětivém registračním a nefunkčním rezervačním systému si můžeme myslet cokoli a kritizovat je ze všech stran, ale na jedné věci se shodujeme snad všichni.

Přednostní vakcinace lidí starších 80 let je správná, potřebná, rozumná. Je zřejmé, že způsob jejich přihlašování do pořadníku nebyl zvolen nejšťastněji, což dokládá i fakt, že ze 434 tisíc lidí této věkové kategorie je dosud přihlášena necelá polovina. Ostatní seniory bude nezbytné oslovit jinak, ať už prostřednictvím telefonátu, dopisu nebo osobního angažmá mobilního týmu. Lidé jako šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek, ředitel Státního zdravotního ústavu Pavel Březovský, krajský radní pro zdravotnictví v Hradci Králové Zdeněk Fink, ředitel nemocnice v Českém Krumlově Jindřich Florián nebo náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová neměli od loňského léta, maximálně podzimu, dělat nic jiného než přemýšlet, jak zařídit, aby lidé nejvíc ohrožení covidem-19 byli naočkováni co nejdříve.