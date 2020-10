Ve hře o ředitele BIS jde o premiéra Babiše

Aktuální covidová vlna je tak silná, že netušíme, koho z politiků smete. Vycházejme z předpokladu, že se kombinací osobní odpovědnosti každého občana ČR a opožděných vládních opatření podaří nákazu zpomalit. Vláda pravděpodobně udělá vše, aby ekonomicky zachránila co nejvíc živnostníků a podnikatelů (odklad EET do konce roku 2022 je toho dokladem). Nelze proto vyloučit, že hnutí ANO volby do sněmovny o nějaké to procento přece jen vyhraje. Bude nepodstatné, že jeho soupeři by dali dohromady přesvědčivou většinu.

Foto: Deník