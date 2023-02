Zvolený prezident Petr Pavel se do nové životní mise pustil s takovou vervou, že to málem nestíhá pokrýt ani internet. Šéfovi BIS Michalu Koudelkovi slíbil generálské frčky a s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou probere závěry auditu v Kanceláři prezidenta republiky. To, co tam prováděli Zemanovi muži, je zřejmě natolik přes čáru, že Petr Pavel mluví o trestním stíhání. Také pohovořil s tchajwanskou prezidentkou a Volodymyra Zelenského ujistilo jednoznačné podpoře spravedlivého boje jeho lidu. Marně zatím čeká na pozvánku od Miloše Zemana. Na jeho rady o prezidentském údělu ovšem Petr Pavel není zvědavý. Svůj mandát chce vykonávat zcela jinak. Transparentně. Slušně. Ve spolupráci s vládou.

Proti nenávisti. O to tu teď běží

A tady začíná pasážs otazníky. Sobotní odpoledne přineslo kolektivní úlevný výdech. Původně strohého kandidáta začala po oznámení výsledků značná část veřejnosti vnímat nikoli jako lepší ze dvou špatných variant, nýbrž coby lídra, jedinou možnou volbu pro Hrad, spasitele.

To ovšem Petr Pavel není. Je to muž, který ctí řád a cení si pravidel. Nezařídí však, aby lidem lítali pečení holubi do úst, skončila válka a litr benzinu stál dvacku. Naděje je nádherná emoce, ale není nic horšího než naděje, která se nenaplní, protože nemůže. Pavel se teď opticky chová hyperaktivně. Reálně jen dělá normální věci, které jeho předchůdce nečinil, ačkoli měl. Vyřizuje resty a napravuje. Ale až se ujme úřadu, bude „jen“ prezidentem, který se striktně řídí Ústavou ČR. Žádný mesiáš.