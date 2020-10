Tématem letošních voleb není výběr hejtmanů a senátorů, ale roušky, covid-19 a nouzový stav. Jejich superstar nejsou Andrej Babiš či Ivan Bartoš, ale Roman Prymula a další epidemiologové, lékaři, hygienici. Čínský virus zastínil vše. Lidé poměřují každé politikovo slovo nebo čin tím, co udělal v boji s nákazou, jak byl akční, konzistentní a srozumitelný.

Foto: Deník

Je chvályhodné, že Andrej Babiš přiletěl na otočku z Bruselu na velkou předvolební debatu České televize, ale jinak se straničtí lídři příliš nesnažili, aby ponoukli občany odevzdat svůj hlas. Ministr vnitra Jan Hamáček několikrát zopakoval, že volit bude bezpečnější než jít na nákup, ale nevím, ke kolika tisícům uší to dolehlo. Je přitom důležité, aby lidé přišli a vyjádřili svůj názor jak na krajské, tak na celostátní řízení státu. V době koronavirové to totiž téměř nelze oddělit. Víkendové klání bude mít pro stranické předsedy do značné míry symbolickou hodnotu. Pokud ANO potvrdí svou dominanci, může opozice pomalu zapomenout na vysněná vládní křesla po volbách 2021.