Ministr vnitra Vít Rakušan v Kyjevě řekl, že Česko se postará o milion ukrajinských uprchlíků. Lež jako věž. Premiér Petr Fiala má bratrance Tomáše, který je mediálním magnátem na Ukrajině a ovlivňuje zpravodajství z této země i výši vládní pomoci jejímu obyvatelstvu. Lež jako Brno. Co si s takovými fake news, jež se šíří po sociálních sítí rychlostí blesku, počít? Má vzniknout nový státní orgán, který by podobné bludy z moci úřední mazal a vypínal weby, které je propagují? V žádném případě, shodují se prezidentští kandidáti ve druhém dílu seriálu Deníku. „Jsem absolutně pro svobodu slova. Nevím, kdo by měl dezinformaci posuzovat a řešit, co je pravda, manipulace nebo lež, říká kategoricky Tomáš Březina. A Karel Janeček s Jaroslavem Baštou poukazují na to, že definice dezinformací je velmi vágní, respektive že neexistuje.