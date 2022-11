Kdyby ještě existoval komiks Zelený Raoul, mohl by si vzít na mušku zákon o státním zastupitelství. Jiří Pospíšil, 2011: Musíme nově nastavit postavení nejvyššího státního zástupce. Pavel Blažek, 2012: Předložím zákon, který posílí nezávislost žalobců. Robert Pelikán, 2015: Napsali jsme předlohu, která stanoví odvolatelnost toho nejvyššího jen na základě správní žaloby. Marie Benešová, 2019: Novela zákona o žalobcích je připravená. Pavel Blažek, 2022: Navrhuji odvolatelnost nejvyššího státního zástupce vládou. Fraška kolem návladních a především toho nejvýše postaveného, zdá se, nemá konce.

Daň za popularitu jsou dluhy

Když byl premiérem Andrej Babiš a žezlo prvního žalobce třímal Pavel Zeman, chvilkaři dostali na Václavské náměstí desítky tisíc lidí, kteří bouřili proti zásahům do nezávislosti justice. Demonstranti měli za to, že nová ministryně spravedlnosti Marie Benešová učiní kvůli Babišovým kauzám ze soustavy státního zastupitelství vládního mopslíka. Nic z toho se nestalo. Vláda po Zemanově rezignaci jmenovala do nejvyšší funkce jeho náměstka Igora Stříže.

A ten se teď nestačí divit, neboť ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS navrhuje Střížovými slovy „skandální“ novelu, která činí z jeho pozice hadr na vládní podlahu. Náměstí jsou prázdná. Lidé mají jiné starosti a Blažkovy nápady jsou jim ukradené. Neměly by být, protože jsou opravdu nebezpečné.