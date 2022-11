Kdo v březnu vystřídá Vratislava Mynáře v čele hradní administrativy? Nezdá se vám to důležité? Ba že je. Stačí si promítnout desetileté působení osazenstva Pražského hradu za éry Miloše Zemana. Není nutné jmenovat všechny přešlapy, stačí připomenout nehorázné mlžení po dobu jeho hospitalizace loni v říjnu. Nebo chybějící Mynářovu bezpečnostní prověrku, jeho trestní stíhání či covidovou zabijačku.Bohužel, zájemci o nejvyšší úřad nejsou v této záležitosti sdílní. Jedničku si zaslouží pouze Andrej Babiš, který Deníku na rovinu řekl, že kancléřkou by se v případě jeho vítězství stala bývalá vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha. Ostatní jména klíčových spolupracovníků tají, ačkoliv pro rozhodování voličů i to může být důležité.

Prezidentský souboj Deníku: Pokud vyhraje Babiš či Hilšer, Mynáře vystřídá žena

Zdánlivě okrajovou záležitostí je otázka, kde by kandidáti bydleli, pokud by byli zvoleni hlavou státu. Přitom odpovědi vypovídají o mnohém. Tomáš Březina třeba soudí, že jen slabý prezident by uvažoval o bydlení v podhradí, zatímco silný by si byl vědom symboliky sídla králů a přestěhoval se do něj. Danuše Nerudová a Tomáš Zima mají po ruce argument, že na Hradě se pracuje, nikoliv bydlí. Zkušený a věci znalý Pavel Fischer připomíná, že prezident je chráněná osoba, takže rozhodující je stanovisko policie.

Přes toto racionální vysvětlení nemohu nemít sympatie k mile naivnímu postoji Marka Hilšera, který by chodil do práce pěšky. Z podnájmu.