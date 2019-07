Vláda ANO a sociálních demokratů je v hluboké krizi důvěry, kterou kupodivu nevytváří ani jeden z politických partnerů, jako spíše aktivita prezidenta. Ten tvrdošíjně odmítá přijmout návrh premiéra na odvolání ministra kultury (mimochodem počítáno přes peníze – nejmenší, tedy nejzbytečnější ministerstvo).

K tomu musíme připočíst stále se množící skandály, které se na osobu premiéra snášejí kvůli jeho byznysové minulosti (a prý i současnosti). Toho sympaticky, byť bezvýsledně, využila opozice, která hnaná masivním protestem na Letné vyvolala jednání o nedůvěře vládě. Po 17hodinové rozpravě (!) nakonec ANO i ČSSD potvrdily, že tu káru chtějí táhnout dál a vláda přežila.

Všechno je jinak

Zároveň se čím dál více ukazuje, že šlo o vítězství dočasné, a stále častěji zaznívají hlasy, že tato vláda přežít nedokáže. To ostatně naznačuje celá řada scénářů, které se tento týden objevily a mají větší smysl než stávající vládní uspořádání.

Všechny scénáře počítají s tím, že ČSSD svou situaci neustojí a odejde z vlády. Jan Hamáček to už buďto ví, nebo to pochopí každým dnem, ale svou hru prohrál. Nepodařilo se mu udržet v kleci tygra Andreje Babiše. Ačkoli vláda plní program ČSSD, voliče to zjevně nezajímá a vše připisují ANO. Naopak veškeré skandály se od ANO odrazí, a na ČSSD se znovu hodí to, že tuto vládu drží u moci za každou cenu.

Tudíž je pravděpodobné, že ČSSD deklaratorně opustí vládu, čímž by dle koaliční dohody končila i celá vláda.

Na tahu je a bude prezident

Problém však je, že ve vládě jsou vedle ANO a ČSSD také přinejmenším dva ministři Miloše Zemana, kteří nejspíš dobrovolně nerezignují. A pak si všichni s definitivní platností uvědomí, kdo je tu skutečným šéfem. Již nyní za nitky zcela neskrývaně tahá Miloš Zeman, který jako přímo volený prezident cítí podporu pro jakékoli chování. Co je v Ústavě napsáno, je mu zjevně lhostejné, Zeman koná, jak uznává za nejlepší. Že tím celý stát posouvá zpět mezi země, kde jsou pravidla jen psaná, ale lze je ignorovat, vadí bohužel čím dál méně lidem. Ale o to tu vlastně ani nejde.

Zajímavější bude se podívat, jak by se Zeman mohl zachovat při odchodu sociálně demokratických ministrů. Zatím otevřeně hlásí, že by šlo jen o tradiční výměnu ve vládě, tudíž kdyby si Andrej Babiš nanominoval „odborníky“, asi by zůstal premiérem. Zvláště když mezi „odborníky“ bude třeba Zemanův osobní přítel Tomio Okamura.

Zeman už mnohokrát projevil mazanost, tak ani pozice Andreje Babiše nemusí být tak pevná, jak se zdá. Ve hře Hradu může být další úřednická vláda. Pokud by to celé Zeman zahrál šikovně, dříve než na podzim stávající vláda nepadne, poté jmenuje nějakého svého známého, ten sestaví kabinet s Marií Benešovou a Antonínem Staňkem, požádá o důvěru, několik stran mu ji i dá, ale většina poslanců z toho nejspíš nebude. Další pokus by měl opět prezident, tam již ale nejsou žádné lhůty, tedy by se jistě většina stran shodla na předčasných volbách. A tam už to bude loterie. Možná republika směřuje do bodu, kdy bude muset opět zjistit, zda je lepší zlo známé, nebo neznámé.