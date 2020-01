Komentář Vojtěcha Žižky: Hádky, chaos, arogance. Kam vlastně kráčí český hokej?

Na otázku z titulku by se dalo odpovědět velmi stručně a jadrně. Zkusme to ale bez vulgarismů, jakkoli se derou na jazyk. Reprezentační výběry všech věkových kategorií v mezinárodní konfrontaci tápou, svaz řídí tuzemský hokej s chaotickou arogancí (viz kauza klubů vyloučených z juniorské extraligy, která skončila u soudu) a všeobecně je pociťována absence jasné vize a koncepce nutných změn.

Vojtěch Žižka | Foto: archiv