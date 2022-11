Zkrátka lepší dvě milující mámy nebo tátové než děcák. To je obrovský myšlenkový posun, byť souhlasím s Denisou Rohanovou, že důležitější než štempl je celospolečenská shoda. Pokud by děti homosexuálních rodičů měly být vystaveny posměchu spolužáků, nebude to nepochybně v jejich zájmu, jímž se všichni ohánějí. Na atmosféru ve veřejnosti však bude mít velký vliv právě prezident. V tomto ohledu je tedy na pokrok zaděláno.

Prezidentské téma: školné a vzdělání

S komunistickou minulostí je to daleko horší. I po 33 letech je to červený hadr, kterým kdekdo mává před očima voličů. Jsou to zločinci, protože byli členy zločinecké organizace, říká Pavel Fischer, a podobně to vidí i Karel Diviš a Josef Středula. Nemají právo usilovat o prezidentský stolec. Oba dobře vědí, že se to týká favoritů volby Andreje Babiše a Petra Pavla.

Nerudová jako další možná finalistka je nad věcí a míní, že ona, která tuto zátěž nemá, se dívá dopředu. Jenže ta otázka ve vzduchu pořád visí: Je důležitější, co člověk dělal pro společnost poslední tři desítky let, nebo pět let před listopadem? A co Pavel Fischer jako šéf hradního vnitropolitického odboru říkal Václavu Havlovi, když jmenoval vysoce postaveného režimního komunistu Mariána Čalfu premiérem a generála Miroslava Vacka ministrem obrany?

Všechny tyto úvahy se nabízejí při čtení kandidátských odpovědí. Škoda že si exrektor Zima v anketě netroufl na názor, který řekl nedávno novinářům: „Nemyslím, že jakýkoli člověk je automaticky lepší jen proto, že nebyl v KSČ.“