Luboš Palata | Foto: Deník

V těchto dnech se v českých kinech začal promítat film o siru Nicolasi Wintonovi a jeho záchraně židovských dětí z tehdejšího Československa. Připomeňme si z filmu jeden z dnešního pohledu neuvěřitelný fakt. Před nacisty a také před stále více antisemitským režimem československé druhé republiky mohli Winton a jeho spolupracovníci zachránit pouze židovské děti. Nikoli jejich rodiče. A to proto, že téměř žádná země světa, včetně Velké Británie a USA, nedávala evropským Židům utíkajícím před nacisty víza a povolení k pobytu. Pomnichovské Československo je ze svého území aktivně vyhánělo a některé dokonce předávalo rovnou německým nacistům.

Wintonovi se tak podařilo zachránit pouze děti, z nichž se v drtivé většině stali sirotci, protože jejich rodiče zahynuli v nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborech.

Jsou tu větší výzvy. S Ruskem si musí Evropa poradit sama

Přestože vinu na holocaustu nesou nacisté, drtivá většina světa nese vinu na tom, že v době, kdy se evropští Židé mohli a mnozí i chtěli zachránit útěkem z vařícího se nacistického antisemitského kotle, je svět odmítal přijmout a zachránit. Nemluvě o těch režimech a zemích, které nacistům v provedení a přípravě holocaustu dokonce aktivně pomáhaly.

Zachraňme aspoň děti

Dnes svět zažívá podobné pokrytecké chování vůči Palestincům v Gaze. Nechci ani v tom nejmenším náznaku srovnávat holocaust s vojenskou akcí namířenou k záchraně židovských rukojmích z rukou teroristů z Hamásu. A k likvidaci strůjců hrůzného teroristického útoku, kteří zavraždili víc než tisíc lidí, většinou izraelských civilistů.

Operace proti Hamásu se však odehrává na jednom z nejhustěji obydlených území světa. Na pouhých 365 kilometrech čtverečních tu žije přes dva miliony civilistů, šest a půl tisíce lidí na kilometr. Proti izraelské armádě tu na počátku bojů stálo asi třicet tisíc teroristů z Hamásu, kteří si cíleně udělali ze zbytku obyvatel živé štíty. I při největší snaze o ochranu nevinných lidí ze strany izraelské armády musí být oběti mezi civilisty velké, a také velké jsou. Při Izraelem plánovaném dobytí Rafáhu, posledního boji nezničeného města Gazy, mohou počty zabitých civilistů ještě výrazně vzrůst.

Kyjev si bere příklad z obrany Izraele proti Hamásu

To, co je na tom všem nejhorší, je fakt, že by bylo možné civilisty z Gazy evakuovat. Ale nikdo je nechce. Ani palestinská autonomie, ani Egypt, ani žádná arabská země, ani evropské státy, včetně těch, které varují Izrael před útokem a kritizují ho za civilní oběti. Poslat vojenskou nemocnici, jako chce Česko, není špatné, ale je to málo.

Zkusme v sobě najít část citu a lidskosti jako sir Nicolas Winton. A nabídněme bezpečí a azyl aspoň palestinským dětem z Gazy. Hned. My Češi, my svět.