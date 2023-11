Kateřina Perknerová | Foto: Deník

Gigafactory automobilky Volkswagen v Líních na Plzeňsku stát nebude. Připomeňme si, co řekl Petr Fiala v premiérské debatě Deníku v půlce září: „Proč gigafactory a výroba baterií? Protože významný podíl v našem hospodářství má automobilový průmysl, který přechází na elektromobilitu. Baterie jsou naprosto zásadní, řekl bych strategický produkt.“ O pár týdnů později se Andrej Babiš vyjádřil na adresu vládního úsilí posměšně s tím, že tady žádná podobná továrna nebude, protože Němci si vyberou Maďarsko nebo Polsko.

Výsledek je nakonec jiný, než deklarovali oba politici. Volkswagen nebude stavět nikde, neboť mu stačí projekty v Německu, Kanadě a Španělsku. Opozice tvrdí, že jde o blamáž Fialova kabinetu, který vše vsadil na Volkswagen a probendil spoustu peněz i úsilí. To ovšem není úplně pravda. Český ministerský předseda potvrdil, že se vláda bude dál snažit o obdobnou zakázku, byť v menším rozsahu. Jedná s pěti zájemci, avšak Líně jsou pravděpodobně mimo hru. Důležité je, aby Česko bylo na příchod investorů připravené, mělo vytipované průmyslové zóny, dobrou dopravní obslužnost i případné finanční pobídky.

Klíčový závěr líňského příběhu ovšem tkví v konstatování Olivera Blumeho, jímž zdůvodnil rozhodnutí Volkswagenu nestavět: „Vzhledem k situaci na trhu včetně pomalejšího náběhu trhu s elektromobily v Evropě prozatím neexistují obchodní důvody, proč rozhodnout o dalších lokalitách v Evropě.“ O této větě se měla rozproudit intenzivní diskuze. Neznamená náhodou, že sen o přechodu na celoevropský vozový park bez spalovacích motorů bere za své? Třeba proto, že by kontinentální páteřní průmysl zkolaboval, neboť elektroauta z Číny budou násobně levnější a zároveň kvalitní?

Státnický pohled do budoucna, který by se opíral o kvalifikované expertní stanovisko, zdejším politikům chybí. Týká se to energetiky, umělé inteligence, zdravotnictví či vzdělávání. A platí to také o vysokorychlostních železničních tratích, o nichž se teď tolik mluví. Nejsou i ty jenom metou, na niž se vyplýtvá spousta prostředků a času, ale nakonec se nezrealizuje, anžto v českých podmínkách se dávno promeškala vhodná chvíle na jejich výstavbu?