Kateřina Perknerová | Foto: Deník

Zítra se bude konat mimořádné zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy. Iniciovali ho členové klubu hnutí ANO s jediným bodem, jímž je kauza Dozimetr a role primátorova náměstka Jiřího Pospíšila z TOP 09.

V kuloárech se šuškalo, že dorazí i speciální řečník, a to poslanec Andrej Babiš. Na dotaz Deníku to označil za drb. Pravda je ale taková, že jako mimopražský zákonodárce by nemusel dostat přednostně slovo. Jisté je, že nápad na zařazení tohoto bodu nespadl z nebe.

Veřejnoprávní, ale ne televizi

Když Babiš minulý týden řečnil šest hodin ve sněmovně, věnoval této kauze dlouhou pasáž. Důvodem není náhlá zášť proti europoslanci a pražskému náměstku Pospíšilovi, ale cílené hledání zrnek písku v pětikoaličním soukolí. Čím víc se bude mluvit o napojení politiků z vládních stran na trestně stíhané figury typu Michala Redla, tím pro hnutí ANO lépe.

S důrazem na to, že když se u nich objevil podobný problém (Jiří Švachula a Stoka), okamžitě jednali a vylučovali. Zatímco současná elita neumí nic jiného než napadat Babiše a Agrofert.

Předseda ANO evidentně započal předvolební kampaň, jejíž součástí jsou všechny osvědčené politické manévry. Bojí se však jedné věci, a to je nulový koaliční potenciál. Rád by vsadil na část ODS, která by se spolupráci s ním nebránila, ale to zatím vypadá na cinknutou kartu, která se v eso nepromění. A protože s Okamurovou SPD nechce mít nic společného, je zajímavé sledovat i mimoparlamentní hemžení.

Babišův promyšlený morální striptýz

Šéf Přísahy Robert Šlachta dnes představí svoji novou posilu, exministra financí za ODS Vlastimila Tlustého. Že by tah pěšcem šachisty Václava Klause? Může jít o trapné plácnutí do vody, ale nemusí. Tlustý je přes veškeré kaňky v kariéře obratný debatér a ekonomice rozumí minimálně stejně jako Zbyněk Stanjura. Do vlády bude určitě tepat s chutí a obratně.