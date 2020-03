Znamená to jediné – naši ekonomiku čeká propad, který přinese mnoho starostí. V oblasti služeb bohužel ne každý, kdo zavřel, znovu otevře, a jen doufejme, že to nebude platit pro průmyslové a další podniky. Podnikatelé, od OSVČ přes malé podniky až po střední potřebují pomoc od státu. Máme nízký dluh a obrovské rezervy, patříme k těm šťastnějším v Evropě, co si to mohou dovolit.

Tady jsem už z vlády nervózní. Ano, hned při oznámení těch nejtvrdších opatřeních ministryně financí oznámila některé úlevy, co se týče plateb daní. Dík za to, ale firmy, a to i střední, potřebují okamžitou pomoc se svými financemi. Nemají-li úplně skončit, musí platit své zaměstnance, i když se nic nevyrábí (z důvodu karantény, že nejsou vstupy nebo že není poptávka – tzv. kurzarbeit). Lidé peníze dostanou (na to pamatuje zákoník práce), ale v normálních časech to platí firma. Nyní musí stát alespoň část těchto vyplacených mezd nahradit, firmy to nezvládnou.

Již před týdnem bylo jasné, co má v tomto směru vláda schválit, ale teprve ve čtvrtek schválila alespoň ošetřovné a „karantenní“ (díky, že i pro OSVČ) a zbytek snad vláda schválí v den, kdy čtete tyto řádky. To bude již zásadnější pomoc, ale je ještě daleko od koncepčního rozhodnutí k tomu, že podnikatel má peníze na účtu. A to je asi zatím nejslabší místo a vláda tady musí výrazně zrychlit, snížit administrativu na minimum a zbavit úředníky strachu rozhodovat. A na nás podnikatelích je minimalizace černých pasažérů, kteří se chtějí přiživit.

Jde o dny. Bezúročný úvěr je fajn, ale efekt se dostaví za měsíc, za dva. To bude pozdě. Zvažme odklad plateb na sociální pojištění. Prozkoumejme omezení vyplácení dividend (a to nejen do zahraničí). Musíme zkusit všechny možnosti. Peníze, které půjdou nyní do ekonomiky, jsou obrovské, ale bude to vždy levnější než s pomocí otálet. Potom všichni společně krizi zvládneme, nepochybuji o tom. Češi umí hodně, asi teprve když je zle, ale umí, dokážou to.

Autor je prezidentem Hospodářské komory ČR.