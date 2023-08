Martin Komárek | Foto: Deník

Poslední dny jsou plné přešlapů veřejných činitelů. Jako by nás chtěli v létě bavit. Naposledy odstoupil vedoucí rokycanských státních zástupců Milan Pózel. Porval se s personálem v hospodě. Dodejme, že opustil jen šéfovskou židli. Ve funkci státního zástupce zůstal.

Celá série začala ještě bizarněji. Jak deka opilý náměstek ministra vnitra Lukáš Kolářík nabízel sex ve třech své manželce a asistentce-milence. Povstala z toho mela, v níž se Pirát kupodivu postavil na stranu choti a milenku zle zřídil. Když vystřízlivěl, odstoupil, a Piráti ho odvolali ze všech funkcí.

Ani Pavlův, ani Baxův soud. Je náš

Brněnská primátorka Vaňková se zatím drží. Byla vyfotografována, kterak hledí na bílý prášek. Zprvu vydávala snímek za fotomontáž, pak připustila jeho pravost. Potkala skupinku mladých lidí po jakémsi bujarém večírku. Teď se rozumně odmlčela, neboť jako správný politik pochopila, že na aféru se do září zapomene. Stane se jen jednou z mnoha pozoruhodných pohádek v hantecu.

Marian Jurečka zas nechal v reklamě na úřady práce zvěčnit Roma s plechovkou piva. Fotografie doplněná textem o tom, že reformy zabrání zneužívání dávek, má nepochybně rasistický podtón. To vidí ministrovi vládní kolegové, on sám ne. Svůj počin hájí jakožto bohulibý.

A nakonec prezident Petr Pavel. Byl přistižen na motorce bez přilby. Ihned se omluvil a poukázal na to, že jel jen kousek k benzince, a jindy nosí všechny možné ochranné pomůcky.

Marian Jurečka a Jiří Čunek

Celý výčet je nejen legrační, ale vzbuzuje otázku, kdy má veřejný činitel odejít. Na první pohled se zdá jednoznačné, že prezident bez blembáku si pardon zaslouží. Za to by mohl jeho hlavu požadovat jen inkvizitor, a to ještě šílený. Mlácení milenky a pranice v restauraci zas jsou pro normální rozum jasným důvodem k rezignaci. Jasným? Vzpomeňme, že Miroslav Kalousek zfackoval mladíka a zůstal v křesle.

Pochyby zůstávají u pana Jurečky a paní Vaňkové. Nejde ani o čin samotný. U primátorky bychom asi extempore odpustili, kdyby se nevymlouvala, dokud to šlo. U ministra bychom nepochybně ocenili, kdyby spornou reklamu stáhl a lehce se omluvil. Jenže on, jako každý správný traktorista, trvá na svém.

Ukrajinské obilí může i Čechům zlevnit potraviny

I tady však nacházíme rozdíl. Zatímco Markéta Vaňková reagovala jako dítě přistižené při lotrovině: „Ne, já jsem vůbec na tom plácku nebyl, a i kdybych byl, ten míč jsem do okna nekopl“, Marian Jurečka není schopen vidět jednoznačnou chybu. Z tohoto pohledu by měl černého Petra dostat on. Ve většině civilizovaných zemí by pravděpodobně musel odstoupit, jakékoli rasistické narážky jsou tam nepřípustné. U nás je to jiné. Ale i kdyby křičely všechny lidskoprávní organizace, ministr zůstane.

Proč? Dokud má politik podporu své strany a koaličních partnerů, nemusí odejít, i kdyby nakrásně na mýtině znásilnil ježka.