Kudla do zad. Proč, pane Kaderko?

Je to pár dní, co se Ivo Kaderka pustil do kritiky uzavřených sportovišť. Varoval před spirálou, která může ohrozit financování sportu. Šéf tenisového svazu byl rozhořčený kvůli tomu, že v Německu mohou tenisté trénovat (a tady ne).

Foto: Deník