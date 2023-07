Luboš Palata | Foto: Deník

Až skončí válka, dostává se Ukrajině odpovědi na otázku, kdy může být přijata do Severoatlantické aliance. A je to také ta hlavní a nejdůležitější podmínka vstupu do Evropské unie, to si také nezastírejme.

Jezdím do válek vyvolaných Rusy už od ledna 1991. Tehdy jsem byl poprvé coby novinářský cucák ve válce, kterou vyprovokovala Moskva v gruzínské Jižní Osetii. Tato válka dodnes neskončila, jen se po letech přešlapování na mrtvém bodu v roce 2008 přelila. Gruzie se pokusila Ruskem podporovanou separatistickou Jižní Osetii připojit zcela legální akcí své armády. Ale přes Kavkaz poslalo Rusko tankovou armádu.

Krátký boj skončil příměřím s novou o pár kilometrů posunutou hranicí separatistického státečku. Tu Rusko svévolně o metry dál občas posune. Jižní Osetii a další vzbouřeneckou provincii Abcházii, také okupovanou Ruskem, Kreml nepřipojil, asi mu vyhovuje roky trvající podivný stav.

Do ženy, do melounu a také do dnešního Ruska nevidíš

Podobné je to s Podněstřím, Karabachem, stejnou hru hrálo Rusko od roku 2014 s ukrajinským Doněckem. Jen ten Krym, v rámci fikce definitivnosti, Rusko hned okupovalo i anektovalo. Podobně anektovalo po roce 2021 i Donbas a později i další okupovaná území. Tam ruská absurdita dosáhla vrcholu, kdy za součást Ruska prohlásil Kreml i území, která nikdy neovládl.

Hrát tuhle hru s Ruskem se nedá, pokud nechceme být jako NATO za kašpary. A čekat do nekonečna, až se Rusko změní v normální stát s normálním chováním. To totiž taky nemusí být nikdy. Stejně jako nikdy nemusí Rusko podepsat mír s Ukrajinou. A to ani i kdyby Ukrajina nakrásně dobyla zpět všechny Ruskem okupovaná území. Včetně mýtického ukrajinského Krymu.

Můžeme tedy vůbec někdy při tomto zcela reálně předpokládatelném vývoji vzít Ukrajinu do NATO a do Evropské unie? Samozřejmě, že můžeme. A to bez přímého rizika konfliktu NATO s Ruskem. Mimochodem ruský prezident Vladimir Putin už za rok narýsoval tolik červených čar, za které NATO nesmí. A když byly překročeny…nestalo se nic.

Němci v NATO. I bez hranic

Ale vraťme se k příkladu, který ukazuje, že Ukrajina může vstoupit do aliance i bez uzavřeného míru s Ruskem. Tím příkladem není nikdo menší než Spolková republika Německo. To vstoupilo do NATO v roce 1955.

Mezi Romy a Ukrajinci to už bublá a směřuje k výbuchu

V té době SRN neuznávala samu existenci východního Německa, tedy NDR, které prostě považovala za Rusy okupovanou součást svého státu. Ba co víc, Spolková republika neuznávala v té tobě ani hranici na Odře a Nise, tedy fakt, že západní třetina dnešního Polska, dříve německé území, je právoplatně polská.

Zatímco s NDR se to vyřešilo po roce 1989, s Polskem až v roce 1990 ve smlouvě 4 plus 2. A když mohlo být v NATO takové Německo, proč by nemohla do aliance Ukrajina? Třeba už za rok.