Vládní prázdniny se pomalu chýlí ke konci a lídry koaličních stran čekají krušné měsíce. Jako první je potrápí konsolidační balíček. Ten sice všichni schválili a s velkou pompou představili na květnové tiskové konferenci, ale pak se jim to začalo drolit.

Nesmyslný pohyb u daně z přidané hodnoty, kde se mají do nejvyšší sazby přesunout kojenecké vody a denní tisk. Naopak časopisy mají být z neznámých důvodů zatíženy dvanáctiprocentní DPH. Tiché víno je kvůli trvalému bydlišti poloviny vlády a velké části lidoveckých voličů – na Moravě – osvobozeno od spotřební daně.

Zdvojnásobená daň z nemovitosti už nemá být celá příjmem obcí a měst jako dosud.

Největší otazník visí nad smělým plánem uspořit 55 miliard na národních dotacích. Tento škrt se nepromítne v balíčku, ale až v rozpočtu na příští rok. Zatím má podobu nikým neviděné paní Colombové.

Ministr financí Zbyněk Stanjura tají, kde tyto úspory najde, a jeho kolegové tvrdí, že tak drakonický půst ve svých resortech nemohou připustit. Rozpočet na příští rok proto bude dalším prubířským koaličním kamenem. Deficit má být kdesi mezi 230 a 270 miliardami, což je pořád obrovské číslo, avšak není jisté, zda k němu ministři vůbec doklopýtají.

Všechno dohromady vyvolává v koaličních lavicích nervozitu. A tak se ministr práce a sociálních věcí, vicepremiér a šéf KDU-ČSL Marian Jurečka chytá romského stébla. Teče-li lidovcům do bot a chtějí nasbírat body, pravidelně sahají k restrikcím s nádechem populismu: Čunkovy unimo buňky ve Vsetíně, trest podle hesla třikrát a dost, spojování romské menšiny s bezpracným životem ze sociálních dávek. Když rozjedou podobnou kampaň, vždycky sklidí kritiku od vlivné části veřejnosti.

Tím ovšem ztrácejí šanci mluvit o podstatě daného problému, který si poctivou debatu nepochybně zaslouží. Předvolební nádech má také projekt ministra životního prosedí Petra Hladíka Oprav dům po babičce. Jeho záměr má podpořit 40 miliard z evropských fondů, ale efektivita se vznáší v mlze.

Rakušanovo hnutí STAN zase vytahuje euro s vidinou pochvaly od velkých firem a proevropsky naladěných voličů. Premiér se tomu usmívá, neboť Česko neplní maastrichtská kritéria, takže nic podobného není na pořadu dne. Navíc ODS by takovou aktivitu ani nepřipustila. Před volbami do Evropského parlamentu bude akcentovat vše, co je spojeno s přídavným jménem „národní“. Její konzervativní politici se ozývají stále hlasitěji s apelem, aby šla Fialova strana do eurovoleb samostatně, nikoli v uskupení Spolu s lidovci a TOP 09.

A byť třeba europoslanec Jiří Pospíšil z TOP 09 vznáší protiargument, že v osvědčeném trojbloku by měli víc šancí porazit Andreje Babiše, realita je jinde. Protože ODS je evropsky jinde než TOP 09 a volby jsou blízko.