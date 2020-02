Premiér Andrej Babiš nemá rád neziskovou organizaci Transparency International (TI). Není divu. Její česká pobočka pod vedením Davida Ondráčky dala podnět k prošetření možného Babišova střetu zájmů, neboť podle ní je premiér stále ovlivňující osobou Agrofertu, ačkoli ho převedl do svěřenského fondu. Ministerský předseda, který rád připomíná Ondráčkovy nenaplněné námluvy s hnutím ANO, konkrétně s funkcí ministra vnitra, označil TI za zkorumpovanou politickou neziskovku. Ta se s ním kvůli tomu soudí.

Foto: Deník

V článku pro Právo Andrej Babiš uvedl: „Na chod jim (TI) přispívaly třeba i České dráhy, pro které provozovali protikorupční linku. Paradoxní je to, že to dělali pro management, který na dráhy dosadil nechvalně známý ministr dopravy za ODS Aleš Řebíček. Takže otázkou je, jestli tam jen nekryli nějaké levárny. Ale to už dneska nezjistíme.“