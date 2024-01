Kateřina Perknerová | Foto: Deník

Politika leží na třech pilířích, věcných programových cílech, osobnostech a marketingu. V různých etapách společenského vývoje je kladen důraz na jiný aspekt této triády.

Tradiční strany nemohou od klasických pouček, na nichž ideově stojí, příliš couvat, protože to voliči trestají. Pokud ODS zvyšuje daně, místo aby je držela na nízké hladině, padají jí preference. Kdyby SPD volala po euru a zrušení práva veta v EU, skončila by. Sociální demokraté se musejí přesvědčivě prát za zájmy zaměstnanců a jejich vyšší mzdy. Když to nedělali, zaplatili za to odchodem ze sněmovny.

Hnutí ANO to má jednoduché, protože žádné nosníky v tomto směru nemá. Naopak sází na lídra ve svém čele a komunikaci s veřejností.

Vít Rakušan a jeho STAN nyní vytáhlo kartu provokativního videa a turné po místech, kde si Starostové a nezávislí nevedou u voličů dobře. Maximální mediální pozornost byla zaručena.

Lidovci ve všech těchto bodech selhávají. Mají rozplizlý program, nevěrohodného vůdce a mizerné PR. Po Jurečkově večírku v době střelby na Filozofické fakultě a následném mlžení o jeho průběhu nastal v nejvyšších patrech KDU-ČSL poplach. Její preference už tak oscilují kolem tří procent, ale tento malér mohl odstartovat ještě větší sešup. Nedal-li by Ústavní soud za pravdu vládě a hlavně ministrovi práce a sociálních věcí, zřejmě by to měl Marian Jurečka spočítáno.

Tentokrát to ale ještě ustál, byť o pouhé tři hlasy. A ušil si na sebe bič v podobě závazku dosáhnout do podzimu na pět procent, získat dva europoslance, jednoho hejtmana a posílit senátní klub. Věcně pak dotáhnout ministerské záměry, především revizi sociálních dávek a důchodovou reformu.

Jenže to je ten kámen úrazu. Koho chce Jurečka oslovit? Seniory, jimž krátí penze? Mladé rodiny, kterým se zdražuje živobytí? Nízkopříjmové skupiny, jimž ořeže pomoc? Zaplují lidovci do ultrakonzervativních vod, nebo budou brázdit liberální a zelené toky? Myslím, že sami netuší. A to těžko může dopadnout dobře. Jejich typické fungující „možná“ se pomalu mění v nic.

Vposledku to před sněmovními volbami oslabí i trojblok Spolu a může zmařit vyhlídky pětikoalice.