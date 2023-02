Vládní zmocněnec Michal Klíma připravuje „akční plán pro boj s dezinformacemi“. Název poněkud připomíná doby pětiletek reálného socialismu. Stačilo by dodat slovo „kapitalistickými“. Klíma je ovšem člověk, jehož nelze podezřívat, že by měl sklony k potlačování svobody. Vysvětluje, že nepůjde o omezení, nýbrž o program, který má naučit lidi všech generací, aby se orientovali na vlnách internetu.

Opozice mu ovšem nevěří a mluví o cenzuře. Prý se budou vypínat weby. Ostatně za temných časů covidu se to už stalo. Média se údajně budou dělit na „hodná“, která dostanou podporu, a „zlá“, jež budou šikanována. A kdo stanoví hranici? Zmocněnec? Vláda? A co je vlastně dezinformace?

Když únor, tak suchej

Většina ateistů je přesvědčena, že největší světové náboženství je postaveno na dezinformaci. Několik rybářů vypustilo do světa fámu, že nějaký Ježíš vstal z hrobu. Dezinformace byla rozbuškou sametové revoluce. Teprve zpráva o mrtvém studentu Šmídovi přivedla do ulic davy. Na rozdíl od prvního případu zde víme najisto, že šlo o lež.

Jak naložit s bludy?

Většina Rusů nyní míní, že Západ je bombarduje zvlášť ohavnými lživými zprávami. A sice o tom, že Krym, Donbas a tak dále patří nějaké Ukrajině. Každý přece ví, že to jsou odnepaměti ruská území a teď je obsadili nacisté. A ještě nedávno mnozí přední lékaři, nepodléhající žádným Putinům, hlásali, že zprávy o tom, že vakcíny jsou neškodné, jsou hoax.

Je jeden názor stejný jako druhý, jak nás teď učí sociální sítě? Rozum i srdce říká, že ne. Názor, který je podložen poukazy na skutečnost, vědecké poznání a logiku, je důležitější a užitečnější než tlach. Byť tento kec může být přitažlivý. Jenže rozlišíme to? Najdeme způsob, jak to udělat?

„Kavárna“ a „venkov“ se (skoro) spojily

Pokud to chce Michal Klíma naučit všechny generace, vzal na sebe úkol hodný olympských bohů. Rozhodně to ale nezvládne sám. Musel by mít armádu „moudrých učitelů“, kteří svůj um, kterak odlišit zrno od plev, předají dalším. A kde je záruka, že se řetěz nepřetrhne a nebude nabourán dezinformacemi? Vždyť dobře víme, že ani učitelé před nimi nejsou v bezpečí.

Jediná možnost

Tato cesta je klopotná, bolestivá, a cíl je v nedohlednu. Je to však jediná cesta. Snazší by bylo skutečně něco vypnout, někoho pokutovata dalšího strčit rovnou do šatlavy. Jenže to by znamenalo poklesnout na úroveň despocie. Svoboda slova (i zlovolného) je nejcennější hodnotou, jakou liberální demokracie má. S ní stojí a padá.