Martin Komárek | Foto: Deník

Nejde jim o kvalitu školství, chtějí jen využít složité situace“, řekl premiér Fiala o učitelích, kteří se chystají stávkovat. Dodal, že vláda pro ně dělá první poslední. A oni jsou jaksi nevděční. Fialovu postoji lze jistě porozumět. On však v rozhořčení zapomněl na to, co je stávka. Patří k demokratické tržní společnosti, je důležitá nejen pro zaměstnance, ale i pro zaměstnavatele, v tomto případě stát.

Letos v září přišel americký prezident Joe Biden mezi odboráře tří detroitských automobilek a podpořil jejich požadavky na vyšší mzdy. Ano, je to volební gesto, na které „modré límečky“ nezapomenou. Všechno, co politik dělá, je do jisté míry volební gesto. Nejen však.

Biden chtěl nepochybně dát najevo i to, že ačkoli jsou USA individualistickou a podnikatelskou společností, právo na stávku je svaté.

Protest chystaný na pondělí je jiný: odbory chtějí důrazně upozornit na to, že vládní „balíček“ vede ke snižování životní úrovně.

Můžeme se čílit nad staromódními výroky a plakáty odborářů. Samo právo ozvat se však zpochybnit nemůžeme. Někteří kritici poukazují na to, že využít datum 27. listopadu, na který připadá výročí generální stávky proti komunistickému režimu, je kýčovité. Trochu. Na druhou stranu však případné. Tehdy se přece bojovalo mimo jiné i za právo na stávku.

Ta hraje v tržní společnosti podobnou roli jako ochrana spotřebitele. Tedy slabší strany smlouvy. Zaměstnanec není v práci roven šéfovi, byť se mu v právech a důstojnosti jinde samozřejmě rovná. Podnikatel chce mít co největší zisk. A proč by ne? Upírat mu to mohou jen utopičtí socialisté. Logické hledání konkurenčních výhod však může vést ke snaze stlačovat mzdy, jak to jen jde. Podřízení potřebují krajní nenásilnou zbraň, když vyjednávání selže. I vůči státu. Ten sice není ziskuchtivý, je to však mizerný a chaotický hospodář.

Mnozí podnikatelé do starého „vykořisťovatelského“ obrázku nezapadají. Jako Tomáš Baťa chtějí mít v zaměstnancích partnery a pomáhat jim. Jiní najdou rychle cestu k férové dohodě s jednotlivci i s kolektivem. Neexistuje žádná barikáda. Ten, kdo práci dává, i ten kdo pracuje, se navzájem uznávají.

Pokud přeruší práci listonoši, nikdo si toho u nás ani nevšimne. V zemích se silnými odborovými svazy, jako jsou Francie a Německo, to rádi dělají ti, jejichž nečinnost bude ostatní bolet. Ponejvíce dopravci. Ti francouzští mají dopředu kalendář, ve kterém upozorňují, kdy vlaky nepojedou. V Německu zase piloti a dispečeři dokážou posadit letadla na zem na den i déle. Tady se dá mluvit o tom, že si berou spoluobčany jako rukojmí. Že je to podobné omezování práv většiny, jako když se ekologisté přilepují k silnicím.

A což teprve, když zahrozí lékaři. Lidé lamentují, sužuje je úzkost, ale silné skupiny se neslitují. Mravně se můžeme pohoršovat, ale právo žádat lepší podmínky patří k základům moderní západní společnosti.

Z toho vyplývá, že se stávkujícími je potřeba se dohodnout. Hollywoodští producenti taky skřípali zuby, když scenáristé a herci chtěli vyšší výdělky a regulaci umělé inteligence, která za jedny píše a druhým bere tváře. Po sto osmnácti dnech přetahování je smlouva na stole. Čeští odboráři nejsou zdaleka tak drsní jako jinde. Vláda by jim měla naslouchat a ne je mistrovat. Jinak by mohli začít skandovat: „Nejsme malé děti!“