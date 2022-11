Člověk si vždy váží víc toho, za co se platí. I nevysoká částka donutí studenty sedět nad knihami víc než všechny zkoušky. Zvýší se jejich motivace pro to, aby školu dokončili a neplácali se třeba do třiceti let na třech i více různých. Nemluvě o bendění po putykách a krčmách.

Je to kraj zániku, nebo to zvládneme?

Pro samotnou almu mater je to též zlatý déšť. Dodatečné peníze může využít na zlepšení výuky, může si dovolit odborníky ze zahraničí a její úroveň se zvýší.

A teď k důvodům PROTI. Hlavní a vlastně jediný je ten, že to výrazně znevýhodní mladé lidi z chudších rodin. Námitka, že pomůže systém stipendií, neplatí. Náš stát ho neumí rychle a dobře připravit. Experti by na tom museli léta pracovat. Jistě, lze namítnout i to, že nemajetní studenti mohou po nocích dřít na brigádách, práce je přece dost. Jenže pracovat naplno a studovat je jen pro tvrdé a neústupné nátury.

Důvody PRO převažují, ale změna se musí připravit naprosto dokonale, aby nikoho nepoškodila. Jako rychlá záplata rozpočtu je to tedy špatný nápad.