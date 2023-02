Na pravidelné schůzce ho požádal, aby nejmenoval nástupce Pavla Rychetského v čele Ústavního soudu. Zeman několik týdnů napínal veřejnost, zda k tomuto aktu přistoupí, či nikoliv. Sice si neodpustil poznámku, že podle právní analýzy by na to měl nárok (střezme se podobně kvalifikovaných autorů vyžádaných rad), ale nakonec to tedy neudělá.

Jinak řečeno, Fiala, jehož si Zeman váží, ho přesvědčil, že by podobný kousek na rozloučenou neprospěl jemu ani republice.

Petr Fiala nepoužívá rozmáchlá gesta a silné výrazy. Dokáže si ale vydobýt respekt u kolegů i protivníků. Není tajemstvím, že především díky němu pětikoaliční kabinet drží pohromadě a navíc se na veřejnosti nijak nepřekřikuje a nehádá. Stejně bude Fiala postupovat i vůči budoucímu prezidentu Petru Pavlovi.

Minulý čtvrtek v debatě Deníku jasně řekl, že do věcí, jako jsou daně nebo důchodová reforma, si od Pavla ministři mluvit nenechají. Nebudou s ním ani nijak konzultovat revizi programového prohlášení.

První hektický týden zvolené hlavy státu tak možná nabídl poněkud zkreslený obrázek dění na Pražském hradě po 9. březnu. Petr Pavel se zařadí do uličky, jejíž mantinely mu narýsovala Ústava ČR. A nejen ta. Oproti jeho prvotním sdělením se budou vydávat i známky s jeho podobiznou a chystá se pro něj bydlení v hradním areálu.

Zkrátka až přijdou všední dny, Petr Fiala se svým týmem bude vládnout a Petr Pavel bude pěstovat styk s veřejností, moudře promlouvat a klást věnce.