Martin Komárek | Foto: Deník

Sněmovna už zas (ne)probírá manželství pro všechny, tedy i gaye a lesby. Jana Pastuchová z ANO to navrhla a vláda v tom spatřuje náznak obstrukce. K takové věci chce přeci promluvit každý, zajímá to totiž média a poslanci v nich touží být. A koalice chce především protlačit Fialův (Stanjurův) balíček či spíše „bralíček“. Pokud ho ovšem spočítala tak špatně jako přijmy letošního rozpočtu, je to zbytečná práce.

Spor o manželství je zajímavější. Pro liberály je to jasná věc. Lidé s menšinovou sexuální orientací nesmí být nijak diskriminováni. Registrované partnerství jim nezaručuje tatáž práva jako manželům. To je potřeba v rámci obyčejné lidské slušnosti napravit. Včetně názvu, který gayové a lesby chtějí.

Slovensko krok od propasti, Česko tři

Pro konzervativce je to též jako houska na krámě. Manželství je vynalezeno výlučně jako svazek muže a ženy. Jeho cílem je plodit děti a založit rodinu. Tu pak má stát podporovat, neboť je jeho základem. Nikdo lidi s jinou sexuální orientací nepronásleduje. Jistě, můžeme zcela zrovnoprávnit manželství a partnerství a ještě můžeme škrtnout to ošklivé slůvko „registrované“. Tím to ale končí, víc už chtít nemohou. To by se pak mohl zoofil oženit s ovcí, jak zní jeden z nejhloupějších ale častých argumentů.

Když od takové výstřednosti odhlédneme, obě strany mají kus pravdy. Proč se tedy přikloníme na stranu liberálů? Náš stát je světský. Kdyby nebyl, tak by nepovoloval ani rozvody. Kvůli církevnímu musí například popisovat Taťána Kuchařová jisté intimní podrobnosti z ložnice. Na úřadě stačí říct nepřekonatelné rozpory a máme to za deset minut za sebou, pokud se nepřeme o statky. Manželství je původně slovo pro vztahy muže a ženy, jenže kolik slov už v moderní době změnilo význam!

Není to ale příliš povrchní úvaha? Nejsou některé svazky či tradice nezbytné pro to, aby člověk zůstal člověkem, Původní Marxova ideologie požadovala kromě společného majetku i společné ženy. Děti by pak vychovávaly komuny. Rozkradení soukromého majetku způsobilo šílené škody. Co kdyby byla ještě zničena rodina? Tu ale naopak socialistické vlády vyhlásily pokrytecky za základ státu.

Umělá inteligence brání kuřata

Jenže nerozpadá se ona sama od sebe? Každé druhé manželství se rozvádí. Skoro každé druhé dítě se rodí v nesezdaném vztahu. Lidé sexuálně „normální“ si libují v polyamorii nebo mají pletky s muži i ženami, neboť je to zrovna v módě, jak už bývalo ve starém Řecku a Římě. Jenže i tam na rodině lpěli, i když se kůň mohl stát senátorem.

V křesťanském pojetí světa je zas nemožná nevěra a rozvod. Zatímco jiné příkazy Starého zákona Ježíš zmírnil, v případě manželství přesně naopak: Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. A za cizoložství považuje i pouhou duševní nevěru. V praxi to většina křesťanů nebere tak do slova.

Zkrátka, manželství, to jsou samé paradoxy. Když přibude ještě jeden, asi se nic nestane. Zle bude až tehdy, kdy zelení sršatci zakážou v zájmu záchrany planety nejen se vdávat a ženit, ale plodit děti.