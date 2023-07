Kateřina Perknerová | Foto: Deník

V Česku vzplanuly vášně kolem Michelina. Tedy peněz, které vláda vydá, aby se tento světoznámý restaurační průvodce na dalších pět let usadil v tuzemsku. Bude testovat, doporučovat a propagovat. Ministerstvo pro místní rozvoj do toho vrazí 51 milionů. Jak vypočítala kulinářská hvězda Zdeněk Pohlreich, každého občana to vyjde na 0,0025 koruny denně.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) na rozhořčenou kritiku reagoval slovy: „Za gastronomické služby zahraniční turisté v mnoha případech vydají více než 30 procent z celkové útraty, takže finance do toho vložené se velmi rychle vrátí.“ Proč do toho mluví zrovna šéf silnic a drah? Vlastně zcela oprávněně.

V roce 1888 totiž výrobce pneumatik André Michelin vydal stravopis pro řidiče, aby se během cestování měli kde slušně vyspat a najíst. Až postupem času se z příručky pro znavené šoféry stala móda, prestiž a námět mnoha filmů. Po michelinské hvězdě touží každý šéfkuchař. Získala ho i restaurace Paloma v Mougins na Azurovém pobřeží, která patří do svěřenského fondu Andreje Babiše. Jenže byla ve ztrátě a před čtyřmi lety definitivně skončila. Zkrátka udržet si michelinský status stojí spoustu peněz. Babiš do toho vložil ty svoje a možná proto reagoval na vládní záměr tak podrážděně: „To si děláte p*del? Kdo zase bude kasírovat za tohle? Berete lidem peníze a vy dáte 51 milionů za Michelina?“

Podle mě se ministři rozhodli správně. Všechno, co povzbudí pošramocené turistické odvětví, je třeba podporovat. Ambicí primátorů, starostů a zákonodárců by mělo být, aby michelinské hvězdy byly v každé vesnici. Aby unavení řidiči odcházeli z místní hospody nikoli s těžkým žaludkem po guláši nebo přepáleném tuku, ale se vzpomínkou na úžasnou místní dobrotu.