„Kdyby vám někdo před patnácti lety řekl, že se ve vládních útrobách rodí myšlenka podporovat stem milionů ročně soukromá média, řekli byste, že se zbláznil,“ okomentoval to redaktor Echo24 Martin Weiss.

Ideu naopak brání nová tvář Armády ČR pro komunikaci s veřejností Ivo Zelinka. „Civilní veřejnost (logicky) nevnímá informační prostor jako čtvrtou bojovou doménu – kterou bohužel je,“ napsal k boji proti dezinformacím na svém twitteru, který čte téměř 38 tisíc lidí, a činí to z něj zřejmě nejznámějšího činného českého vojáka.

Pokusím se nedělat si hned na úvod legraci z vojáků (co to proboha je ta „čtvrtá bojová doména“– to jsou pozemní síly, letectvo, námořnictvo a kyberprostor?) a podívat se na věc racionálně.

V zásadě nemám problém s penězi pro neziskovky, které budou ověřovat informace. Dříve ručil za publikované informace vydavatel média, kterého šlo soudit. Naproti tomu sociální sítě si mastí kapsu na reklamách, které dávají ke každému bludu, a neručí za nic. Díky moudré implementaci evropské copyrightové směrnice (2019/790) jsou navíc dnes zprávy zpravodajských webů, s redakcemi a editory, sdíleny bez náhledových obrázků, zatímco divnoweby vycházejí s lákavými fotkami a „jeden obrázek přece vydá za tisíce slov“. Dezinformace se tedy budou šířit dál.

Co ale problematické je, je odměňování médií za to, že píšou pravdu. Neztratí tím svou věrohodnost? Nenapácháme více škody než užitku?

Debata o celém záměru je naštěstí na začátku. Po týdnu vzrušeného dohadování totiž oznámil mluvčí vlády Václav Smolka, že „do médií unikla pracovní verze strategie pro boj proti dezinfo, která nebyla projednána vládou. Stávající verzi nelze považovat za definitivní.“ Takže to vlastně byla taková trochu dezinformace.

