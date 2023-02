Platíte kartou nebo hotově? Co je pro vás pohodlnější? Líbí se vám šustot a cinkot peněz? Spoříte si je do hrníčku? Nebo je pro vás užitečnější a milejší účet v telefonu, kde se na jedno kliknutí dovíte úplně všechno o stavu svého konta? Nebo máte rádi výběr? Například žebrákovi sotva dáte almužnu mobilem.

Část senátorů chce proto měnit ústavu. Měla by krom jiného občanům zaručit právo na platbu v hotovosti. Bankovky a mince jsou stále častěji nahrazovány elektronickými platbami. Pokud by zmizely úplně, občané by údajně ztratili svobodu.

Na první pohled je to snažení milé Bohu. Co si mají například počít senioři, kteří se nepřátelí s virtuální realitou, ba si ji dokonce oškliví? Platba bankovkami též nezanechává stopy. Ne, že by snad měli senátoři na mysli prospěch ničemů všeho druhu. Chtějí, aby měl občan vždy zaručeno právo uzavírat smlouvu, jak je mu libo.

Představme si naopak, že by si Praslované dali do ústavy právo platit dobytkem. Pokud by na tom trvali, v očích ostatních pronárodů by byli za podivíny, slušně řečeno. Samozřejmě by to zle poškodilo jejich hospodářský rozvoj. A dá rozum, že i ti nejkonzervativnější Praslované by záhy od nemotorného placení skrze dobytek ustoupili, ústava neústava. Žaludek je přednější.

Není to s mincemi a bankovkami stejné? Obchod kvetl, co je člověk člověkem. Podoba platidla se měnila. Dobytek, mušličky, stříbro na váhu, mince, bankovky, šeky, poukazy, to je jen několik ukázek. Samy peníze se staly zbožím, které kupujete a prodáváte. Jestliže nyní ty elektronické vytěsňují fyzické, je to jen další změna, chcete-li pokrok.

Až budeme mít všichni pod kůží čip, budou z něj banky a automatické pokladny odečítat, aniž bychom o tom věděli. A věřme, že i přičítat.

Přes dobré úmysly senátorů, je jejich snaha pošetilá. Rozumnější by byl i záměr zakotvit do základního zákona právo na silné dieselové motory. Ty jsou totiž omezovány nikoli trhem, ale politickým rozhodnutím. Oběživo se dostává na druhou kolej zcela přirozeně.