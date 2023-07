Martin Komárek | Foto: Deník

Rikkie Valerie Kollé se stala Miss Nizozemska. Podle fotek je velmi půvabná, takže žádná superkorektní volba, když spíše než krásku oceníme v soutěži krásy tu, která nejzavileji bojuje proti změně klimatu. Přesto je tu zádrhel. Rikkie se narodila jako chlapec. Na ženu se nechala předělat, protože se jí cítila být v duši. Říká se tomu transgender.

To vzbudilo bouři nevole i v liberálním a tolerantním Nizozemsku. Jak se může chlap měřit se ženskými? Ano, vždyť ona je vlastně chlap! Je to nechutné! Tak se rozčilovali kritici. Skoro podobně jako bílí konzervativci nad předělanou dívkou, sestrou Luďana (dříve bratrem), kterou v seriálu Most! zahrála vynikajícím způsobem Erika Stárková.

Povzbudit zájem

Jenže proč je to vlastně divné? Pokud chtějí v ženských sportovních disciplínách soutěžit bývalí muži, jimž zůstala větší přirozená síla a rychlost, je to očividně nefér. Ale v soutěži půvabu? Jak tím poškozují ostatní účastnice? Snad jedině tím, že jsou dosud jako rarita zajímavější pro sociální sítě i tradiční média.

Porotu můžeme podezřívat z určité podjatosti. Nikoli však vedené snahou nést vysoko duhový prapor LGBT. Co když jde o peníze? Soutěže Miss ztratily po celém světě mnoho ze slávy minulého století. Utápějí se v moři bizarnějších show. Kdyby vyhrála kouzelná Erika, která byla od narození dívkou a promluvila o tom, kterak chce mír po celém světě, kdo by po nizozemské královně krásy štěkl?

Rikkie bývala mužem, a to zajímá celý svět. Reklama vynese víc.

Hádala se duše s tělem

Jenže změna pohlaví je něco, co většinové společnosti připadá jaksi odporné. Jak to může někdo udělat? To musí být exhibicionismus nebo přímo zvrhlost. Jenže kdo ví, kolik lidí by s radostí takovou změnu v dějinách podstoupilo, kdyby byla možná? Jistě, děti se mohou rodit jen ze spojení muže a ženy. Psychologie a biologie však důvěryhodně učí, že v duši i v těle jsou obě pohlaví, byť v různé míře.

Pohlavní orgány jsou u lidí vyrobeny ze stejného materiálu, jen v jiných poměrech a jiném tvaru. Proč by se tedy člověk nemohl rozhodnout? Cožpak se dnes někdo pozastavuje nad tím, kdo si dodá sebevědomí plastickou operací nebo si nechá nastřelit vlasy?

Předobraz v antice

Ostatně transgender má antickou předlohu. Slavný věštec Teireisiás ubil nevěda posvátného hada. Božstvo ho za trest proměnilo na deset let v ženu. Ta, jak známo, byla tehdy muži podřazena. Když trest vypršel, ptali se mudrce, zda větší sexuální rozkoš zažívá muž, či žena. On jim odpověděl, že žena prožívá desetkrát víc potěšení.

To by vysvětlovalo, proč se muži předělávají. Proč ženy, zůstane otázkou, když muži už dnes o výsadní postavení přišli.