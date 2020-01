Život Pavlíny Wolfové se sportem: Táta už nelyžuje, kárvovat ho nebavilo

Možná to sami znáte. Táta je trenér. A i já to tak měla. Můj táta býval fantastický lyžař. Fantastický dokonce v několika směrech najednou. Vážně skvěle jezdil, jako stroj, stylově čistě to ještě našinci „necarvovali“, tedy nedělali si obloučky, ale každý si tvrdě odpracovali.

Pavlína Wolfová | Foto: Archiv Pavlíny Wolfové