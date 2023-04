Kateřina Perknerová | Foto: Deník

Desítky tisíc lidí se zapojují do anket, kolik peněz by byli ochotni dát za zimní bundu. Proč je právě tohle hitem internetu? No protože miliardář Andrej Babiš vyrazil na protivládní demonstraci ve značkovém vaťáčku od Prady. Ne za 130 tisíc, jak psala zlá média, ale „jen“ za 35.

Podstatu věci trefil fórek ze sociálních sítí. Zobrazuje francouzského prezidenta Macrona, jenž telefonuje Babišovi, stojícímu mezi předsedkyní KSČM Kateřinou Konečnou a šéfem odborů Josefem Středulou, a říká: „Ahoj příteli, jak se máš? Copak děláš? Já furt řeším ty šílený protesty proti důchodovým reformám.“

Česká královna Markéta na Tchaj-wanu

Jako sytý hladovému nevěří, nemůže ani Babiš být mluvčím lidí, kteří mají hluboko do kapsy a jejichž ekonomickou situaci může reálně ohrozit snižování valorizačního penzijního tempa. Otázkou je, zda v jejich čele může stát europoslankyně s dvousettřicetitisícovým platem nebo odborářský boss, který bere 110 tisíc čistého měsíčně.

Nemám nic proti jejich příjmu, ale nemohou se divit, že na jejich akce chodí pár stovek lidí (rozhodně méně, než se zapojuje do anket o cenách ošacení). Šéf strany PRO Jindřich Rajchl plní náměstí daleko snadněji. Sice také hřímá o boji s bídou a neschopnou vládou, ale tvrdí, že jde hlavně o bídu mravní. Těch nahoře.

Červená čára pro Blažka

Až lidé zjistí, že na pódiu stojí movitý podnikatel, který obdivuje pravicového amerického republikána DeSantise, možná se budou cítit zrazeni. A začnou vyhlížet autentického levičáka. Nikoli ambiciózního populistu, ale jednoho z nich.