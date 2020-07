V první řadě jde samozřejmě o nešťastnou shodu náhod a selhání lidského faktoru – tolik karambolů krátce po sobě. Z dlouhodobého hlediska ale na dráze nikdo veselou písničku nezpívá. Není proč.

Nejprve historický exkurz shrnutý do jedné věty: před revolucí se do železnice neinvestovalo a dvacet let po revoluci také ne.

Malým symbolem změny bylo pořízení rychlovlaků Pendolino před 15 lety. Sice pro ně dodnes nemáme (a nebudeme mít) žádné tratě, kde by mohly jezdit rychlostí 250 km/h, ale co už. Italská souprava je i nyní symbolem luxusu, a když to na těch pár metrech, kde to jde, mašinfíra rozjede na 160 km/h (ve světe je běžná rychlost dvojnásobná), stále si jako cestující připadáme světově.

Skutečný rozmach a modernizace železnice nastal deset let zpátky. Tehdy České dráhy začaly masivně investovat do obnovy vozového parku (i pro příštích pět let je plán obnovy za 40 miliard) a průměrné stáří strojů se ze 40 let stáhlo na nynějších cca 33 roků.

Pomohl i nástup soukromé konkurence, byť i ta začala „rozmazlovat“ své cestující svezením v ojetém německém motoráku či rakouském vagonu z 90. let. Nové stroje však nakonec kupují i soukromníci, a pokud jde o vagony a soupravy (které cestující vnímá nejvíce), situace se lepší.

Horší je to s kolejemi a nádražími. Jejich oprava a zabezpečení se kupředu sune jen ztuha.

Slibem nezarmoutíš

Pravda je taková, že pro politiky v uplynulých 30 letech železnice nebyla prioritou. Maximálně v úrovni (použijme opět Cimrmana) „zlevnili lidem jízdné – a pak se divili, že vlaky jsou plné“.

Fakt, že železniční infrastruktura je dlouhodobě podfinancovaná, je známý. Stejně tak všichni vědí, že tu máme světově nejvyšší počet železničních přejezdů, kde může docházet (a bohužel dochází) ke střetům. A to, že někteří mašinfírové místo odpočinku chodí po šichtě „na brigádu“ vozit nákladní vlaky, se psalo už mockrát.

Skončí to vždycky stejně. Něco se stane a hlavy pomazané slíbí nápravu. A stalo se. Takže vězte, že stát TEĎ pošle 400 milionů na nové zabezpečovače do vlaků. UŽ se chystá systém, který bude hlídat odpočinek strojvedoucích. A zlepšit se MÁ i jejich výcvik.

A do té doby? Strojvůdci lokálek musejí od středy po vyjetí ze stanice volat dispečerovi, že už jedou. Prostě, pokrok nezastavíš.

Škoda jen, že jsme kolem tratí zničili ty telegrafní dráty.