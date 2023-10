Luboš Palata | Foto: Deník

Není to konec světa, mohl si člověk říci, když viděl výsledek slovenských parlamentních voleb. Ten dával šanci sestavit vládu jak Směru Roberta Fica, tak Progresivnímu Slovensku Michala Šimečky. Záleželo na tom, jak se rozhodne lídr umírněného Hlasu Peter Pellegrini.

Rozhodl se z hlediska budoucnosti Hlasu jako důležité samostatné síly slovenské politiky podivně, pro koalici se Směrem. A to přesto, že ve druhé konstelaci by mohl být premiérem. Teď je z něj nevýznamný předseda parlamentu. Ale možná má s Ficem dohodu, o níž v této chvíli nevíme. Nebo prostě to, že Hlas dostal sedm ministerstev, nejvíce v kabinetu, bylo dost na to, aby Pellegrini nabídku relativně jisté vlády s Ficem upřednostnil.

Před lepší pověstí, ale složitějším vládnutím s opoziční trojspřežím.

Není to konec světa, mohl si člověk říci, uvidíme, kdo bude ve vládě. Slovenská národní strana navrhla na post ministra životního prostředí zastánce zrušení národních parků Rudolfa Huliaka a na místo ministryně kultury moderátorku dezinformačního kanálu Martinu Šimkovičovou. Dost neuvěřitelné postavy. Fico na to kývl. Ale není to konec světa, jsou to jen nacionalisté, nejmenší strana koalice.

Ostatně většina navržených ministrů za Hlas jsou naopak kompetentní politici.

Z hlediska světa za hranicemi Slovenska budila velké obavy předvolební volební prohlášení a hesla Roberta Fica a Směru. Ale není to konec světa, po volbách je často všechno trochu jinak a méně vyhrocené. U Fica to v letech, kdy vládl, bylo všelijaké. Ale v postojích k NATO a Evropské unii nikdy nevybočoval z hlavního proudu a občas se dokonce snažil být premiantem EU.

Třeba když na Slovensko zavedl euro a zavelel, že Bratislava se musí vždy držet v integračním jádru Unie. V čele slovenské diplomacie pak navíc za Fica byli vždy zkušení diplomaté, kteří dokázali držet jasně západní kurz.

Ale časy a Fico se mění. Mnohé, co od něj zaznívá i nyní po volbách, se hodně podobá tomu, co říkal na volebních mítincích plných protiukrajinských, protiamerických, protibruselských a protizápadních hesel. Ministrem zahraničí má být místopředseda Směru Juraj Blanár, který tato hesla, často v horších variantách než Fico, vykřikoval také.

Zbývá proto zřejmě jediné. Říci si, že to není konec světa. Že je to „jen“ Slovensko.