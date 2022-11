Ministr Válek by rád do zdravotnictví vrátil nadstandardní péči. Podle něho vlastně existuje už teď, jaksi načerno: „Copak má stejnou péči miliardář jako bezdomovec?“ Zkušenost potvrzuje, že v tomto se nemýlí. Bude-li vše legální, vyhrají prý všichni a bude víc peněz.

Jenže je to podle zákona? A hlavně, je to mravné? Rozdělovat pacienty do dvou kast? Ta první si může dovolit přepych, ta druhá se uklání s užmoulanou čepicí v ruce, aby se pan doktor ráčil podívat?

Má Česko povolit eutanázii?

I když možná někoho naštvu, jsem přesvědčen, že to není v rozporu s dobrými mravy ani se zákonem. Ten zaručuje bezplatnou péči pro všechny, nezakazuje však, aby sis nezaplatil něco navíc. Jde však o to, jaká budou pravidla.

Základní bezplatné zdravotnictví musí být zcela dostačující pro každého. Bylo by skandální, kdyby si bohatý mohl například předplatit první místo v pořadníku na transplantaci. Pokud je však běžná endoprotéza plně vyhovující, pryč by si člověk nemohl za peníze dopřát tu, kterou považuje za ještě lepší? Nebo proč by nemohl mít lékaře, který mu okamžitě telefonicky poradí při běžných nemocech?

U zubaře jsme si už zvykli, že pojišťovna uhradí jen zlomek toho, co vytáhneme z portmonky. Proč by nešlo mít za peníze jisté výhody i jinde, s vědomím toho, že přispíváme vždy napjatému zdravotnickému rozpočtu?

Podepisujte, než to zakážou

Je to nezvyklé a spoustu lidí to pobouří. Budou mít dojem, že lékaři je odsunou a budou se věnovat jen pracháčům. To se nesmí stát. Pokud chce ministr Válek připravit příslušný zákon, není kam spěchat. Vše musí být uděláno pečlivě a chytře. Obávám se ovšem, že toho nejsou ani ministr, ani sněmovna schopni.