Autor je právník a VŠ pedagog

Naopak prezident republiky Miloš Zeman asi nejen mne trochu zklamal, pravil prý rezolutně: v druhém kole senátních voleb volit nebudu! Důvodem údajně je, že jím preferovaný kandidát neuspěl.

Ano, tohle je výrok toho dlouholetého zastánce povinné volební účasti. Toho muže, který tak často a s gustem vyčiňoval těm svým spoluobčanům, kteří nechodí k volbám. Toho sebevědomého chlapíka, který se mračil na ty, kteří nevolí, protože neznají vhodného kandidáta zasluhujícího podporu.

Nejen výše popsaná příhoda mne utvrzuje v dlouholetém názoru, že je dobře, že máme v Česku volební právo, nikoliv povinnost. Jinak vyjádřeno, jsem rád, že Ústava nám dává volební právo, ne obligatorní hlasovací úkol.

Věřím, že by to mělo tak zůstat i do budoucna. Občan má již tak dostatek jiných povinností, takže ponechme volební (ne)účast jeho svobodné vůli. O tom, že lidé povinně volící, by asi často na truc házeli do uren různé recesisty či extremisty nemožno pochybovat.

K volbám mám ještě jednu poznámku, v řadě krajů získalo nejvíce hlasů hnutí ANO, to však automaticky neznamená, že „vyhrálo“ a musí mít automaticky i křeslo hejtmana. Například Jihomoravský kraj je ukázkovým příkladem údajného „obcházení vítěze“. Nicméně pokud strany, které skončily na pásce na dalších místech za hnutím ANO, mají v součtu více hlasů než Babišovci, tak (nejen z právního hlediska) vyhrály ony.

Máme zkrátka a dobře tzv. poměrný volební systém, a strany, které získaly v úhrnu více mandátů, zvítězily. Kdo mluví o „obcházení vítěze“ prostě blafuje či se hluboce mýlí. Jednou z předností poměrného volebního systému je, že preferuje tzv. strany konsensu, tedy ty které jsou schopné se dohodnout s konkurenty. Někomu se to může nelíbit, avšak schopnost se dohodnout (resp. vybudovat si koaliční potenciál) je v evropské demokracii velice cenná.

Ostatně podíváme-li se do historie, v roce 1935 měla nejvíce hlasů v parlamentních volbách Sudetoněmecká strana pod vedením Konráda Henleina. I tehdy jsme měli poměrný nikoliv většinový volební systém. Tehdejší československý prezident T. G. Masaryk, nepochybně velký demokrat a humanista, také prvního na pásce K. Henleina nepověřil sestavením vlády. Prezident Masaryk správně rozuměl politické mapě a vnímal, že K. Henlein s většinou českých i slovenských stran nenajde společnou řeč, proto nepověřil, řečeno dnešním slovníkem „vítěze voleb“, sestavováním vlády.

A takových příkladů možno nalézti v naší historii mnoho. Takže nejde o nic nového a ani nelogického.

Na závěr dodejme, že kdyby někdo chtěl změnit poměrný volební systém, který dlouhodobě vládne české kotlině, na systém většinový, tak by musel změnit naši normu norem – tedy ústavu. To není vůbec jednoduché, potřebuje se k tomu tzv. kvalifikovaná většina: tedy tři pětiny hlasů všech poslanců (tj. nejméně 120 poslanců) a zároveň tři pětiny hlasů přítomných (ne všech) senátorů. A to aktuálně nezvládne ani Andrej Babiš, ani nikdo jiný.

