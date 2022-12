Roční Fialova bilance. Zatím nic moc

Po novinářích z celé Evropy, rozlučkovém obejmutí od Leyenové a potřesení rukou s Michelem ho čekalo ještě pár minut s českými novináři. A na závěr tiskové konference závěrečná otázka, co bylo během těch končících šesti měsíců pro něj osobně nejtěžší.

„Těžko se mi hodnotí, co bylo nejtěžší. Celé to předsednictví představovalo velkou výzvu… Nepochybně energetika byla velká výzva,“ řekl premiér a konstatoval, že se za půl roku změnilo v této oblasti v postojích jednotlivých států Unie strašně moc. A pak se nadechl a začal větu: „Museli jsme řešit citlivé otázky, které se týkají… které se týkají…“ na pár vteřin se zarazil, aby zvolil správná slova, pak ještě jednou, jako by mu nalezený výraz nepřišel vhodný, a potom se ještě jednou nadechl, než z něj vypadlo: „které se týkají… (rozpačitý úsměv)… Museli jsme řešit citlivé otázky, které se týkají Maďarska.“

Následoval huronský smích všech zúčastněných a poznámka jedné novinářky: „Konečně vtip.“ „Já jsem unaven, ta jednání jsou opravdu dlouhá a jsme jenom lidé,“ omlouval chvilkovou „indispozici“ Petr Fiala. „…které se týkají Maďarska, vlády práva a svázání těchto otázek s finančními záležitostmi, jak dosáhnout nějaké rozumné dohody. A přitom mít stále na paměti, že musíme udržet jednotu Evropské unie v těchto těžkých časech. To představovalo velkou výzvu.“

Pomoc státu selhává v nejhorší chvíli

A připomněl drama posledních hodin a dní, nejdříve kolem maďarského a pak polského veta 18miliardové půjčky EU Ukrajině. „S tím související otázka finanční pomoci Ukrajině. To všechno dohromady opravdu nebylo jednoduché dojednat a dosáhnout dobrého výsledku.“

Hlas za velký kus Evropy

Aby toho neměl málo, nevystupoval na summitu Fiala jenom jménem Česka, ale zastupoval i slovenského premiéra Eduarda Hegera. A během jednání musel hájit, jak sám řekl, i slovenská stanoviska. Ve středu, na summitu EU se zeměmi jihovýchodní Asie pak zastupoval dokonce i Itálii.

Když ve středu mluvil český „šerpa“ Tomáš Pojar s kancléřem Olafem Scholzem, pochlubil se mu, že tu spolu s premiérem Fialou teď mluví za skoro větší část Evropy než německý kancléř. „Ale jděte,“ opáčil na to Scholz, „já tady vedle Německa zastupuji dnes i Francii.“