Vracel jsem se autem ze Štrasburku z jednání Evropského parlamentu, kde právě odhlasovali další rezoluci proti tomu, jak český premiér Andrej Babiš vysává evropské dotace.

Už za Rýnem jsem z francouzských stanic přeladil na Deutsch-landfunk, což je něco jako ČRo Plus. Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn zrovna oznamoval, že Německo několik hodin po definitivním schválení unijních covid pasů začíná s jejich vydáváním, kde všude se dají stáhnouta jak je najdou různé typy mobilů.

Český covid pas s. r. o.

Pak jsem přijel do Prahy, pustil si Českou televizi. A viděl českého znovuministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, jak odchází jako spráskaný pes ze sněmovny, kde nenašel podporu pro zákonnou úpravu umožňující vydávání evropských covid pasů. A jak pak do kamer říká, že je tedy budou vydávat na základě ministerské vyhlášky, ale že neví dokdy, protože mu to soud může zatrhnout.

Opozice měla pak poměrně logickou poznámku, že když může vydávat vláda už několik týdnů ve zkušebním režimu něco, co se covid pasům podobá, formou a obsahem, a žádný zákon na to nepotřebovala, proč ho potřebuje na covid pasy. Zvláště, když je k nim jasná unijní směrnice, kterou stačí vzít a splnit ji.

Svoji pravdu má ale i ministr Vojtěch, zvláště tváří v tvář vlně verdiktů českých soudů, které jako nelegální zrušily v posledních dnech vládě snad úplně všechna omezení, která přijala na základě pandemického zákona.

A tady jsme u podstaty současného průšvihu s covid pasy. Bez nich, kdyby je náhodou nějaký soud zatrhl, hrozí riziko „jen“ v tom, že nám to zkazí ještě jedny letní prázdniny. Alespoň těm z nás, kteří se chceme vydat za hranice, k moři nebo do měst či do hor. Jistá část obyvatel bude naše případné potíže sledovat navíc s určitým potěšením, protože co má kdo kam jezdit, ještě přitáhne domů nějakou cizáckou koronamutaci. Jenže to, zda bude, nebo nebude český covid pas, je věc,v níž jde jen o peníze a dovolenou.

To, kde může jít znovu o život, je skutečnost, že máme evidentně mizerný pandemický zákon, který vládě neumožňuje krotit pandemii, pokud se v nějaké další vlně po prázdninách přece jen vrátí. A vzhledem k přetrvávající nevelké chuti Čechů nechat se očkovat a ke zhroucení téměř všech protipandemických opatření, to v nějaké formě možné je.

Do voleb nejde jen válčit

Jenže případ evropských covid pasů ukazuje, že Babišova vláda, zřejmě už definitivně menšinová, se nedokáže domluvit s opozicí už téměř na ničem. Odpovědnost za to nese na prvním místě nikoli opozice, ale premiér Babiš a jeho ministři.

Ne opozice, ale předseda vlády rozjel v posledních dnech zcela brutální předvolební kampaň, která vůbec nebere v potaz, že jeho kabinet by měl této zemi ještě pár měsíců vládnout. A že k tomu bude jako kabinet menšinový prostě opozici potřebovat. A že třeba pandemický zákon je třeba „nejpozději ihned“ upravit tak, aby rozumná zdravotní opatření vlády neshazovaly soudy ze stolu.

Tady totiž opravdu nejde o to, kdo vyhraje volby, ale jde o mnohem víc. Jde o zdraví a životy a dělat předvolební kampaň přes mrtvoly je zločin. To by si měly uvědomit obě strany politického boje a měly by spolu alespoň v něčem zase začít mluvit. Od Babiše to předpokládá přestat se chovat jako neomezený vládce, kterým prostě s menšinou v parlamentu není, a to ani se Zemanem v zádech. A opozice by neměla shazovat vše, co přijde od vlády, i proto, že toho si její případní voliči mohou všimnout. I v týdnech před volbami je třeba pracovat společně pro Česko.

Po volbách se takový přístup může hodit, protože nikdo neví, kdo po nich bude koho potřebovat.