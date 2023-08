Kateřina Perknerová | Foto: Deník

V české kotlině to občas vypadá, že je přecpaná schopnými, profesně zdatnými a sympatickými politiky. Pravděpodobně jich strany a hnutí mají tolik, že o žádné nové tváře nestojí. Proto se po každých prezidentských volbách rozběhne debata, co s těmi, kteří neuspěli.

Po těch předminulých se výrazní uchazeči Jiří Drahoš, Pavel Fischer a Marek Hilšer usadili v Senátu, kde první dva odvádějí velmi dobrou práci. Letošní bronzová prezidentská kandidátka Danuše Nerudová se pár měsíců rozmýšlela, co udělá s nemalou podporou voličů.

Nenadávejme na horko

Na Pražském hradě jí pšenka nerozkvetla, a tak oznámila, že se chce postavit do čela eurokandidátky STAN. O toto privilegium bude soupeřit s Janem Farským.

Pavel Fischer vstoupí příští rok do téhož klání v lidoveckých barvách, ale poněkud potupně až z pátého místa.

Občanští demokraté váhají, mají-li jít do voleb sami, nebo v rámci trojbloku Spolu. Pokud je povede jejich svérázný konzervativní místopředseda Alexandr Vondra, je skoro jisté, že to bude sólo jízda. Vondra a europoslankyně ODS Veronika Vrecionová už nyní na lid shlížejí z billboardů, na nichž hlásají „Pro Evropu bez nesmyslů“.

A protože dlouholetý europoslanec za TOP 09 Luděk Niedermayer je pro Evropu bez jakýchkoli přívlastků, dohromady by to moc neladilo. Nehledě na to, že vyslanci ODS jsou ve frakci Evropských konzervativců a reformistů, zatímco lidovci a TOP 09 patří do Evropské lidové strany.

Babišovo dilema

Bezpochyby je ale snahou všech, což zmínila i Nerudová, postavit hráz Andreji Babišovi. Ten udělá z eurovoleb velkou show. S protimigračním a antizeleným podtónem. A v elegantnějším balení zopakuje, že chce mír, nikoli nekonečnou válku na Ukrajině (vždyť to řekl i generální tajemník NATO Stoltenberg, že).

Červnové volby do Evropského parlamentu tentokrát určitě nudné nebudou.