Zítra ve 14.00 se otevřou volební místnosti a miliony občanů hodí do urny svůj lístek. Buď na něm bude jméno Petra Pavla, nebo Andreje Babiše. Když pomineme sympatie, dojem z mnoha debat, vystupování uchazečů na veřejnosti nebo zvážení předlistopadové i polistopadové historie obou kandidátů, neměli by lidé pominout to nejdůležitější. Kompetence.