Předseda vlády a ODS Petr Fiala po skončení krajských voleb uvedl, že to není úspěch, ani fatální neúspěch. Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová si pochvalovala vítězství Pavla Fischera, jehož nominovala její strana, již v prvním kole senátních voleb. Předseda lidovců Marian Jurečka byl nadšen z výsledku Jana Grolicha na jižní Moravě. Lídr Pirátů Ivan Bartoš si posteskl, že o poctivou práci v politice už není zájem. Jediný Vít Rakušan, jehož Starostové si připsali slušné skóre, přiznal, že to je prohra, neboť hnutí ANO nejen vyhrálo, ale jeho výhra je mimořádně silná.

Nepřekvapuje, že kromě Andreje Babiše jsou vítězi voleb Martin Půta (SLK), Jan Grolich (KDU-ČSL) a Martin Kuba (ODS), kteří svoji příslušnost k vládním stranám takřka tajili. Vsadili na svoji osobnost, působení v regionální politice, věcnost, komunikační schopnosti, dobré vztahy s místními byznysovými hráči. A co je podstatné, odmítli politiku Antibabiš.

Martin Kuba vyhrál pro ODS dvoje volby v jižních Čechách, aniž by se systematicky vymezoval proti hnutí ANO. To mu nyní vyneslo jednobarevnou radu, v níž se bez babišovců hravě obejde. Což ovšem neznamená, že při svém pragmatickém přístupu ke správě věcí veřejných by nedokázal sedět ve vládě s Karlem Havlíčkem. Čím méně ideologie a slovního důrazu na hodnoty, morálku a pravdu, tím větší ohlas u voličů to má. Pochopitelně za předpokladu, že daný politik má za sebou konkrétní výsledky, které se promítají do lepších životních podmínek obyvatel toho kterého kraje.

close info Zdroj: ČTK zoom_in Jihočeský hejtman Martin Kuba (vpravo) ve volebním štábu ODS po skončení krajských voleb a prvního kola voleb do Senátu, 21. září 2024, České Budějovice.

Skončené hlasování nemusí být předobrazem sněmovních voleb, které určitě ovlivní i Praha, kde se nyní nevolilo. Pokud ale ANO získá dejme tomu deset a víc senátních křesel a utvoří ve středních Čechách koalici s ODS s hejtmanem Janem Skopečkem, bude to zlom. Nejen Kuba, ale i další důležité figury občanských demokratů budou bít na poplach, že setrvají-li u dosavadní rétoriky, za rok vyklidí Strakovu akademii a strana bude zase zakusovat suchý opoziční chléb. Otázka zní, zda pouhá změna důrazů může pětikoalici pomoct. Lidé budou hodnotit odvedenou práci za celé čtyři roky vládnutí a aktuální stav svých peněženek. A ještě něco. Pokud začnou mít jistých politiků plné zuby, už je nevzkřísí vůbec nic. Někteří prostě mají prošlou lhůtu životnosti.