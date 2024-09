Měl to být malý krok pro Ivana Bartoše a velký skok pro Česko. Obojí se zhatilo. Digitalizace stavebního řízení se nepovedla. A na výstavbu sociálních bytů zas nechce dát Zbyněk Stanjura peníze. Jako by nad zemí visela kletba. Jako by Hospodin vydal pro Čechy jedenácté přikázání: „Nepostavíš.“

Bytová krize je jednou z příčin, že se země po covidu ještě hospodářsky nezotavila a její ekonomika neroste. Stavební řízení je zdlouhavé a prodražuje ceny bytů i nájmů – ty se stávají nedostupnými i pro střední třídu, nemluvě o mladých lidech, kteří za sebou nemají bohaté rodiče nebo nezískali výjimečně dobře placené povolání. Z tohoto hlediska je zádrhel v modernizaci stavebního řízení mnohem větší průšvih než zádrhel se sociálním bydlením. Jenže i ten podstatně zvyšuje bytovou nouzi.

V roce 2019 zveřejnila světová banka studii, podle níž Česko patří co se týče rychlosti a kvality stavebního řízení, mezi nejhorší země na světě. Průměrná délka je 246 dní. Lépe na tom byly například i Kamerun nebo Burundi. Od té doby se situace naštěstí zvolna vylepšuje. Velcí stavitelé (pro které zelení a nazelenalí aktivisté nevím proč prosadili lehce hanlivý název developeři) si však stěžují, že povolení pro mimořádné stavby se vyřizuje stále celá léta. Podle nového stavebního zákona, který prosadila ještě Babišova vláda, se mělo řízení zkrátit u rodinných domků na třicet dnů, u bytových domů na šedesát. S tím měla být spojena rozsáhlá digitalizace, která žadatelům shánění razítek zcela zásadně usnadní. Taková zásadní změna systému musí být skvěle připravena, propagována a brilantně provedena.

V tom všem Ivan Bartoš selhal. Program výstavby sociálních bytů pro chudé či postižené nepřízní osudu byla podle všeho naplánována i s přispěním Evropské unie lépe. Jenže ministr financí teď na ni nechce dát potřebných sedm miliard. Ohání se tím, že potřebuje „konsolidovat veřejné finance“.

Nedostupné bydlení

Za vším ale budou nejspíš politické spory, a je tedy možné, že vláda aspoň část z těchto prostředků uvolní. Zlepšit dostupnost bydlení je pro Česko zásadní věc, podobně jako výstavba dálnic a rychlostních železnic. Když si chcete v Praze koupit byt, zaplatíte za metr čtvereční ke sto třiceti tisícům korun. Cena vzrostla od roku 2018 asi o čtyřicet procent, příjmy lidí se kvůli inflaci většinou reálně snížily. Náklady na nové bydlení se samozřejmě liší podle regionů. V Ústeckém či Moravskoslezském kraji stojí metr čtvereční i pod padesát tisíc korun. Životní podmínky a možnost získat dobře placenou práci jsou ovšem horší než v Praze. Podobné je tos nájmy.

Za průměrný byt dva plus jedna v Praze dáte skoro 400 korun za metr čtvereční měsíčně. V Karlovarském kraji to není ani polovina. Nájemníci navíc dostávají většinou jen roční smlouvu každá nová je dražší. Mimořádně drahé jsou i hypotéky, protože centrální banka je opatrná a nechce razantně snižovat úroky, i když inflace je nyní jen mírná.

To jsou jen nejzákladnější fakta, cílem tohoto článku není hledat všechny důvody této drahoty, která znamená, že pořídit si bydlení je v porovnání s reálnou mzdou téměř nejdražší v Evropské Unii. Hledáme spíš příčiny, proč si s tím tato ani předchozí vlády nedokázaly poradit, ačkoli urychlení a zlevnění staveb je v zájmu úplně všech kromě těch, kteří chtějí na průtazích nelegálně vydělávat, a obskurních spolků. Na začátku byly špatné zákony, které byly přijaty v dobré víře. Umožňovaly do stavebního řízení mluvit skoro všem. Byla to reakce na zpupnost totalitního státu. Když se ukázalo, že je to nevhodné, moc nejrůznějších lobby a zejména zelených aktivistů vzrostla natolik, že sněmovna nebyla schopna prosadit výraznější změny. Babišově vládě se to napodruhé podařilo. Ta současná změnila zákon k horšímu, ale to podstatné, vyjasnění a urychlení všech procedur, to zůstalo.

Nyní se ale ukazují dvě příčiny krize – jednak neschopnost politiků a státní správy poradit si s novými a nečekanými výzvami. To neplatí jen pro Ivana Bartoše, takový Zbyněk Stanjura má polízanici s matematikou při sestavování rozpočtu. V případě stavebního zákona je to ovšem příkladné – špatná práce ministerského aparátu se umocňuje nechutí úředníků učit se novotám. A v tomto případě i strachem konzervativních stavebníků, kteří papírovými žádostmi přehltili stavební úřady na poslední chvíli.

Politická sebezahleděnost

Druhou příčinou je zahleděnost politiků do sebe sama a z hlediska země zcela nevýznamných osobních půtek. To zatím brání rychlejší výstavbě sociálních bytů. Ty celkově nemohou celkovou bytovou krizi vyřešit, mohou ale pomoci nejchudším a nejohroženějším lidem, kterým hrozí pád do zoufalství nebo dokonce do bezdomoví. Při vší té bídě lze najít aspoň nejumírněnější optimismus. Digitální systém může být opraven, úředníci patřičně vyškoleni. Sice pozdě, ale přece. Průtahům a snaze ovlivnit řízení to zcela nezamezí. Ten, kdo chce něco postavit, bude mít ale volnější ruce. A ti, kdo chtějí normálně bydlet, o něco nižší ceny.