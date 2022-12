Rasismus a sexismus?

Včera poslanci schválili sekyru 295 miliard, ačkoliv všichni tuší, že to bude víc. Možná bude nutná masivnější pomoc lidem s nízkými příjmy a další kroky ve prospěch sociálního smíru.

Letos ale tvrdá data společností nehýbou. Zato emoce ano. Což je disciplína, v níž vládní pětikoalice propadá, zatímco opozice vyniká. Při včerejší rozpočtové diskuzi šéf SPD Tomio Okamura třeba řekl: „Jsme dost dobří na to, abychom bohatému Západu zvyšovali jeho úroveň, a to dokonce i tím, že sami sebe zadlužujeme. Vláda Petra Fialy si fakticky půjčuje na to, aby se lépe měli nejen Ukrajinci, ale také Američané, Němci a obyvatelé dalších západních zemí.“

České podniky nesmí platit za plyn víc než německé

Lidé, kteří se děsí neschopnosti splácet složenky, budou stále náchylnější těmto řečem naslouchat. Věřit i zjevným nesmyslům. Pokud ministři nenajdou komunikační protilék, se zlou se potáží. Minimálně by měli zodpovědět otázky, proč Čechům klesnou reálné mzdy o 8,3 procenta, tedy nejvíc ze všech zemí OECD, a proč platí za elektřinu takový balík, ačkoli ČR je jejím významným výrobcem a vývozcem.