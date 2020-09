Nord Stream 2 a Tchaj-wan. Zkoušky síly naší demokracie

Co mají společného klavíry Petrof a plynovod Nord Stream 2? To, že mohou padnou za oběť srážce mezi naší západoevropskou demokracií a totalitními mocnostmi – Čínou a Ruskem. Zatímco v případě Petrofu jde o stornovaný obchod ze strany Číny za pět miliónů korun, v případě storna Nord Streamu 2 půjde o sedm a půl miliardy, a to euro.

Foto: Deník