Pavel Hejátko, snad bloger či co, a Antonín Baudyš, t. č. astrolog a syn někdejšího ministra obrany – oba nasdíleli na sociální sítě text, na který člověk nevěřícně zírá: „Miladu Horákovou si předaly zpravodajské služby, proto nebyla její poprava natočena, proto nikdo neviděl po její údajné smrti její tělo a proto nemá ani neoznačený hrob (jen ten „symbolický“), v němž by ležela. Dožila jako vytěžovací agentka CIA v USA výměnou za jisté materiály pro KGB, a proto se její dcera vesele schází s ‚komunistickým‘ rozvědčíkem na přátelské setkání. Žádná demence, ani Alzheimer, prostě jen ví, jak to bylo. A zpravodajské služby po milionté v historii své existence napálily lidstvo přepsáním historie.“

Jeden by napůl plakal a napůl blil z toho, co jsou někteří lidé schopni vymyslet. Nejsem příznivcem toho, aby byli lidé souzeni a vězněni za jiné názory, například ve věci ruské agrese na Ukrajině. Ale takovýto parazitismus na popravě ženy bych před soud hnal. Nejhorší na tom je, že část populace je schopna vzít to jako fakta.

Takže jen pro pořádek cituji z výpovědi komunistické prokurátorky Brožové-Polednové: „Osobně jste byla i u popravy Milady Horákové a dalších tří mužů. Proč? Donutili vás, nebo…“ „Proč? Protože jsme museli. Špatně mi bylo a navzájem jsme se museli s kolegou Toníčkem Havelkou držet. Říkala jsem, Tondo, nebudeme se dívat. Tak jsme se nedívali. Pak nám bylo tak špatně, že do nás vrazili asi celou flašku nějakého koňaku. To není jen tak.“

Už jsem na internetu četl všechno – o Vesmírných lidech, ploché Zemi, čipech ve vakcíně, chemtrails za letadly, všechno to byly blbosti, ale snažit se získat pozornost vylhanou kauzou parazitující na staré ženě, kterou komunisté odsoudili a její popravčí doslova uškrtili – to už vyžaduje žaludek opravdového dobytka a je to nové dno.

Když jsme dorazili na dno, zespoda se ozvalo klepání – zní jeden oblíbený vtip. To klepe Baudyš s Hejátkem.

