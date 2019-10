Česká společnost je rozdělená, naštvaná, podrážděná a neumí se shodnout ani na tom, že Karel Gott si zaslouží pohřeb se státními poctami. Komentátoři buší do klávesnic, aby přinášeli další a další důkazy o tom, jak nás po třiceti letech od listopadu 89 pokryla deka lhostejnosti a pasivity.

Z knihy Poslední revoluce. Před autobazarem: Nákup ojetiny představoval pro drtivou většinu lidí jedinou možnost, jak se dostat k západnímu vozu. | Foto: Herbert Slavík

Co za tím vězí? Objektivními důvody to vysvětlit nelze. Česká republika už několik let prosperuje, má nízké zadlužení, je bezpečnou zemí, nezaměstnanost je na minimu, rostou platy i důchody. Tak proč pořád tolik nadáváme na poměry?