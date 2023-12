Martin Komárek | Foto: Deník

Starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný, politik s výstředním slovníkem napsal, že Palestinci jsou opice a je potřeba je vybombardovat. Byla to citová odezva na další atentát teroristů v Izraeli. Po nepředstavitelném masakru, který rozpoutal Hamás sedmého října, je to snad i pochopitelné. Omluvitelné sotva.

Zvlášť v době, kdy byl v poutech přivlečen uprchlý odsouzenec Čermák, který dostal za nenávistné výroky pět a půl roku. A zároveň úřady zakazují propalestinskou demonstraci kvůli problematickému heslu: „Od řeky k moři.“ Je snad nenávist na té „správné“ straně méně nenávistná?

Kdeže, to není výzva k tomu, aby byl Novotný sebrán a uvržen do šatlavy. Naopak. Soudy si nevědí rady, jak trestat slovní přečiny. Ty kterým se říká dezinformace, či různé výzvy typu „vybombardovat opice“.

Sociální sítě mají zvláštní jazyk, který k velkohubosti vede. Lidé jsou u počítače sami, cloumají jimi city, touha po lajcích a povzbuzující látky v krvi. Nenávist by tedy měla být trestána, jen pokud může vést ke skutečnému násilí. To neznamená, že by nebyla hnusná jak ďáblova řiť.

Kdyby bylo však všechno, co je nemorální nebo ohyzdné na kriminál, seděli bychom všichni. Neslušnost a nenávist by měli potírat sami uživatelé sítí. Případně jejich provozovatelé, ti cenzurují kdeco, tohle však většinou ne. Je poněkud utopické chtít, aby vznikl jakýsi etický kodex sítí, jiné řešení však není.

Navíc je velmi pravděpodobné, že za rok či dva bude až devadesát procent internetového obsahu vytvářet umělá inteligence. Pokud s její pomocí někdo udělá můj falešný profil a vloží mi do úst nějaké opice či ještě něco nesrovnatelně horšího, mám být popotahován?

Jak dlouho justici potrvá, než odhalí podvod? Možná roky. To samo ukazuje na absurditu přísných trestů za slovní poklesky.