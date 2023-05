Martin Komárek | Foto: Deník

Útok na Kapitol to sice nebyl, ale podobalo se mu to víc, než je nám milo. Stoupenci souzené Jany Peterkové vtrhli s křikem „Zákon jsme my!“ do síně. Justiční stráž s policií je poměrně snadno přemohly, ale podle všeho je to jen začátek.

Paní Peterková byla v době covidu přední bojovnicí proti očkování. Tvrdila například, že Američané obsadí Česko, aby donutili lidi k vakcinaci. Děti, které se budou vzpírat, pobijí. Řekněme, že tomu může někdo věřit. Evidentní je, že se tak nestalo ani náznakem.

Proč se tedy někteří lidé dámy, která šířila falešné zprávy, zastávají? Hlavním důvodem je, že jsou odpůrci systému. Cítí se být obelháváni mocnými, vědci i většinovými médii. Svět, ve kterém žijeme, je v podstatě spiknutím namířeným proti nim. Systém tím, že někoho, kdo neváhá říci pravdu, soudí, jejich domněnku potvrzuje. V jejich očích tedy.

Ponechme stranou, zda někoho trestat za slovo. (Autor je přesvědčen, že ne.) Důležitější teď je, že existuje nemalá skupina lidí, která se cítí být uražena a ponížena. Vytváří si svůj obraz světa a na sociálních sítích se v něm utvrzuje, podobně jako se jiní ve škole a v médiích utvrzují v „normálním“ pojetí.

Boj proti dezinformacím, jak ho vede vláda, není tedy k ničemu. Samozvaní mudrcové, kteří spoluobčanům spílají do chcimírů a dezolátů, vše ještě zhoršují. Ti, kdo se cítí být nespravedlivě utlačeni, se vzbouří.

Jediným způsobem, jak vše nějak narovnat, je dialog. Politici jej neumějí. Měl by se odehrávat v médiích, která dokážou rozlišit pravdu a lež, na svět však nehledí ideologicky, nýbrž kriticky. Rozumná vláda by je měla ve vlastním zájmu podporovat do krajnosti. A Fialova? Napaří novinám nejvyšší daňovou sazbu.